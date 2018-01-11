На Шамалдысайской ГЭС появился самый мощный кран среди всех станций

В рамках строительства и ввода в эксплуатацию Шамалдысайской ГЭС для объекта закупили специальный козловой кран. На сегодня он самый мощный из всех, что эксплуатируются на ГЭС страны. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОАО «Электрические станции».

По их данным, поставку и монтаж козлового крана осуществляет российская компания ЗАО «Технорос». Кран прибыл автомобильным транспортом частями — из трех российских городов, где находятся заводы по их изготовлению: Санкт-Петербурга, Магнитогорска и Новосибирска.

«Таким современным краном может управлять один оператор-крановщик, специалисты ГЭС уже обучены работе на новом оборудовании», — сообщили в компании.

Грузоподьемность этого крана больше временных механизмов в два раза. Это позволит быстрее регулировать водноэнергетический режим. Срок эксплуатации крана — несколько десятков лет. Он практически не ограничен при его правильной эксплуатации. Пресс-служба ОАО «Электрические станции»

На сегодня ЗАО «Технорос» выполняет работы по монтажу крана на гребне плотины Шамалдысайской ГЭС.

144 километрах

«Ранее для маневрирования затворами Шамалдысайской ГЭС использовались временные статичные подъемные механизмы. После установки крана их демонтируют», — сообщили в «Электрических станциях».Напомним, Шамалды-Сайская ГЭС находится на реке Нарын, вниже Таш-Кумырской ГЭС. В состав гидроузла входят водохранилище, плотина, здание ГЭС, донные и турбинные водосбросы. В 2002 году ГЭС выведена на проектную установленную мощность 240 мегаватт.