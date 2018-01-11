05:41
0
USD 69.23
EUR 82.66
RUB 1.21
Общество

На Шамалдысайской ГЭС появился самый мощный кран среди всех станций

В рамках строительства и ввода в эксплуатацию Шамалдысайской ГЭС для объекта закупили специальный козловой кран. На сегодня он самый мощный из всех, что эксплуатируются на ГЭС страны. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОАО «Электрические станции».

По их данным, поставку и монтаж козлового крана осуществляет российская компания ЗАО «Технорос». Кран прибыл автомобильным транспортом частями — из трех российских городов, где находятся заводы по их изготовлению: Санкт-Петербурга, Магнитогорска и Новосибирска.

«Таким современным краном может управлять один оператор-крановщик, специалисты ГЭС уже обучены работе на новом оборудовании», — сообщили в компании.

Грузоподьемность этого крана больше временных механизмов в два раза. Это позволит быстрее регулировать водноэнергетический режим. Срок эксплуатации крана — несколько десятков лет. Он практически не ограничен при его правильной эксплуатации.

Пресс-служба ОАО «Электрические станции»
«Ранее для маневрирования затворами Шамалдысайской ГЭС использовались временные статичные подъемные механизмы. После установки крана их демонтируют», — сообщили в «Электрических станциях».

На сегодня ЗАО «Технорос» выполняет работы по монтажу крана на гребне плотины Шамалдысайской ГЭС.

Напомним, Шамалды-Сайская ГЭС находится на реке Нарын, в 144 километрах ниже Таш-Кумырской ГЭС. В состав гидроузла входят водохранилище, плотина, здание ГЭС, донные и турбинные водосбросы. В 2002 году ГЭС выведена на проектную установленную мощность 240 мегаватт.
Ссылка:
просмотров: 472
Версия для печати
Материалы по теме
«Электрические станции» увольняют пенсионеров. Положением от 1 февраля 2018 года
На Ат-Башинской и Шамалды-Сайской ГЭС установят видеонаблюдение
В правительстве рассказали, почему отопление в Бишкеке дали раньше времени
Как и с кем судился Кыргызстан
«РусГидро» готовится к судебному процессу с Кыргызстаном
Кыргызстан перевыполнил план экспорта электроэнергии
Обманули. Владелец Liglass обещал сегодня пресс-конференцию, но не приехал
В ОАО «Электрические станции» сменили руководство
На третью фазу реабилитации Токтогульской ГЭС выделят $175 миллионов
Кыргызский участок электролинии проекта CASA-1000 может быть удлинен
Популярные новости
Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры
Энергетики назвали причину смога над Бишкеком Энергетики назвали причину смога над Бишкеком
Ошибка в&nbsp;новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан Ошибка в новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан
Коттеджи Максима Бакиева. Журналиста вызывают на&nbsp;допрос в&nbsp;Финпол Коттеджи Максима Бакиева. Журналиста вызывают на допрос в Финпол
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! построил еще десятки новых объектов связи на&nbsp;юге Мобильный оператор О! построил еще десятки новых объектов связи на юге
Оцените преимущества виртуального номера от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom
3G&nbsp;и&nbsp;4G-сеть О! охватила еще 71&nbsp;населенный пункт Баткенской области 3G и 4G-сеть О! охватила еще 71 населенный пункт Баткенской области
+3&nbsp;новых магазина O!Store в&nbsp;Джалал-Абадской области +3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области