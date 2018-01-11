На Шамалдысайской ГЭС появился самый мощный кран среди всех станций

В рамках строительства и ввода в эксплуатацию Шамалдысайской ГЭС для объекта закупили специальный козловой кран. На сегодня он самый мощный из всех, что эксплуатируются на ГЭС страны. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОАО «Электрические станции».
По их данным, поставку и монтаж козлового крана осуществляет российская компания ЗАО «Технорос». Кран прибыл автомобильным транспортом частями — из трех российских городов, где находятся заводы по их изготовлению: Санкт-Петербурга, Магнитогорска и Новосибирска.
«Таким современным краном может управлять один оператор-крановщик, специалисты ГЭС уже обучены работе на новом оборудовании», — сообщили в компании.
«Ранее для маневрирования затворами Шамалдысайской ГЭС использовались временные статичные подъемные механизмы. После установки крана их демонтируют», — сообщили в «Электрических станциях».
Грузоподьемность этого крана больше временных механизмов в два раза. Это позволит быстрее регулировать водноэнергетический режим. Срок эксплуатации крана — несколько десятков лет. Он практически не ограничен при его правильной эксплуатации.Пресс-служба ОАО «Электрические станции»
На сегодня ЗАО «Технорос» выполняет работы по монтажу крана на гребне плотины Шамалдысайской ГЭС.