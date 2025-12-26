14:18
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Экономика

«Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС

Президент Садыр Жапаров в ходе IV Народного курултая ответил делегату, который предложил возобновить строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

Он заявил, что инвесторов для этого проекта много и они могут начать работу хоть завтра.

Читайте по теме
Верхненарынский каскад. «РусГидро» подало в суд, чтобы вернуть $37 миллионов

«Но вы же помните про $37 миллионов, которые повесили на нашу шею. Мы сейчас платим за самсы, которые не ели. Компания «РусГидро» выиграла в международном суде, вместе со штрафами сумма составляет уже 51 миллион. Споры все еще идут, мы говорим, что платить не будем. Там ведь ничего не построено, одни контейнеры стоят. Но все равно долг на нас висит. Пока этот вопрос не будет решен, ГЭС строить не начнут», — сказал президент.

Он добавил, что переговоры идут, в 2026 году планируется выплатить $37 миллионов и после этого продолжить проект с другой компанией.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/356248/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров рассказал, как Кыргызстан добивается энергетической независимости
В 2026 году в Кыргызстане планируется строительство 17 малых ГЭС
В городе Ош отметили День энергетика и наградили работников отрасли
День энергетика: министр обозначил проблемы и приоритеты отрасли
Адылбек Касымалиев поздравил энергетиков страны с профессиональным праздником
Министр энергетики Кыргызстана предложил Турции уголь. Анкара изучит вопрос
Министры энергетики ОТГ назвали ключевые проекты для сотрудничества
Ташиев о новых проектах: платная дорога в Кемине и солнечные станции в селах
Новая реальность: Кыргызстан маневрирует между гигантами и усиливает позиции
Второй гидроагрегат Уч-Курганской ГЭС прошел модернизацию
Популярные новости
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан против расширения пилота по&nbsp;таможенной проверке в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Евро, рубль и&nbsp;тенге подешевели относительно сома. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;декабря Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря
Рубль и&nbsp;евро продолжают дорожать. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;декабря Рубль и евро продолжают дорожать. Курс валют на 25 декабря
Рубль заметно подорожал, сом дешевеет и&nbsp;к&nbsp;другим валютам. Курс на&nbsp;24&nbsp;декабря Рубль заметно подорожал, сом дешевеет и к другим валютам. Курс на 24 декабря
Бизнес
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
26 декабря, пятница
14:09
«Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС «Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Н...
14:06
В аэропорту Алматы совершил экстренную посадку самолет Lufthansa
14:02
Садыр Жапаров о СИЗО: «Я сам сидел почти 4,5 года — и не жаловался»
14:02
Новогоднее настроение в транспорте. Как водители Бишкека украшают автобусы
13:54
Около 500 детей в Кыргызстане посещают детсады по ваучеру