«Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС

Президент Садыр Жапаров в ходе IV Народного курултая ответил делегату, который предложил возобновить строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

Он заявил, что инвесторов для этого проекта много и они могут начать работу хоть завтра.

«Но вы же помните про $37 миллионов, которые повесили на нашу шею. Мы сейчас платим за самсы, которые не ели. Компания «РусГидро» выиграла в международном суде, вместе со штрафами сумма составляет уже 51 миллион. Споры все еще идут, мы говорим, что платить не будем. Там ведь ничего не построено, одни контейнеры стоят. Но все равно долг на нас висит. Пока этот вопрос не будет решен, ГЭС строить не начнут», — сказал президент.

Он добавил, что переговоры идут, в 2026 году планируется выплатить $37 миллионов и после этого продолжить проект с другой компанией.