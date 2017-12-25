Дело об убийстве и расчленении свекрови снохой передали в Ошской городской суд

Дело об убийстве свекрови снохой передали в Ошской городской суд. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД южной столицы.

Отметим, личность обезглавленной женщины, 1966 года рождения, тело которой обнаружили в мусорном контейнере в Оше, установили. По подозрению в убийстве задержали ее 26-летнюю сноху и еще одну женщину.

Следствие установило, что убийство произошло на почве неприязненных отношений. Задержанная призналась, что убила свекровь ради сохранения брака.

Задержанные водворены в СИЗО в Джалал-Абаде. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью» УК КР. Ранее сообщалось, что оперативники нашли только туловище убитой. Где голова, они не знают. Поиски результатов не дали.