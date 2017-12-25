20:16
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Общество

Дело об убийстве и расчленении свекрови снохой передали в Ошской городской суд

Дело об убийстве свекрови снохой передали в Ошской городской суд. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД южной столицы.

Отметим, личность обезглавленной женщины, 1966 года рождения, тело которой обнаружили в мусорном контейнере в Оше, установили. По подозрению в убийстве задержали ее 26-летнюю сноху и еще одну женщину.

Следствие установило, что убийство произошло на почве неприязненных отношений. Задержанная призналась, что убила свекровь ради сохранения брака.

Задержанные водворены в СИЗО в Джалал-Абаде. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью» УК КР.  Ранее сообщалось, что оперативники нашли только туловище убитой. Где голова, они не знают. Поиски результатов не дали.
Ссылка:
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Начался сбор средств. Люди помогают журналистам и правозащитнику оплатить иски
Юристам «Ата Мекена» суд запретил выезжать из страны
За убийство мужа Айдай Субанова будет сидеть в тюрьме 16 лет
Приговор в отношении подозреваемой в убийстве главы медколледжа обжалован
Суд Исаева. Повторной экспертизы не будет
Исаеву назначили государственного адвоката
Дело о подрыве прокурорской машины. Потерпевшего хотят привлечь к суду
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Установлена предельная стоимость авиабилетов по маршруту Бишкек — Ош
На реконструкцию арки в парке имени Т. Сатылганова в городе Ош не хватило денег
Популярные новости
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Дом, которого нет на&nbsp;карте Бишкека Дом, которого нет на карте Бишкека
На&nbsp;месте снесенного ресторана &laquo;Нарын&raquo; гостиницу строить не&nbsp;будут На месте снесенного ресторана «Нарын» гостиницу строить не будут
Бизнес
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!