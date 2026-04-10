Президент КР рассказал, как решаются вопросы нехватки школ в Ошской области

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии начала строительства 10 средних школ.

По его словам, закладка фундаментов 10 учебных заведений в Оше является значимым событием не только для города, но и для всей страны.

«Сегодня в южной столице более 100 тысяч учащихся обучаются в 70 государственных школах. Однако их проектная вместимость составляет лишь около 46 тысяч мест. Это означает, что школы работают с перегрузкой более чем в два раза. Иными словами, на одно место приходится более двух учеников, что негативно сказывается на качестве образования.

В результате в 16 общеобразовательных учреждениях обучение ведется в три смены, в 51 — в две смены. Только в трех школах есть возможность учиться в одну смену. Это свидетельствует о серьезной нехватке инфраструктуры в системе образования города. Конечно, эта проблема нам известна давно, и мы по мере возможностей ее решаем. Однако, чтобы не допустить ухудшения качества образования из-за нехватки школ, необходимо незамедлительно начинать строительство новых», — считает Садыр Жапаров.

Следует отметить, что все 10 школ строятся за счет Стабилизационного фонда страны. Кроме того, за счет республиканского бюджета продолжается строительство еще пяти учебных заведений.

«Если все 15 школ будут введены в эксплуатацию, это позволит покрыть около 20-22 процентов дефицита ученических мест. В результате значительно сократится количество школ с трехсменным обучением; часть перейдет с двухсменного на односменный режим; будет оптимизирована наполняемость классов; создадутся условия для повышения качества образования.

Хотя полностью проблему нехватки мест мы не решим, но существенно снизим ее остроту. Такие жилые массивы, как «Озгур», «Кызыл-Байрак», «Суроттуу-Таш», «Сары-Зоо», «Ак-Буура-2» и другие, будут обеспечены школами. С учетом роста населения и внутренней миграции в ближайшие годы мы продолжим строительство новых общеобразовательных учреждений», — добавил глава государства.

Он заметил, что к стройкомпаниям будут предъявлены строгие требования, чтобы школы соответствовали современным стандартам.

«Министерству строительства и Министерству просвещения поручаю совместно обеспечить качественное и своевременное завершение работ. Этот вопрос будет находиться под моим личным контролем», — заключил Садыр Жапаров.