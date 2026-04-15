В аэропортах Кыргызстана откроют Burger King и Costa Coffee

В аэропортах Кыргызстана появятся международные ресторанные сети: в числе первых франшиз планируется открытие Burger King и Costa Coffee, а также ряда других известных брендов. Проект направлен на расширение сервиса для пассажиров и развитие неавиационных доходов аэропортов страны.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» продолжает укреплять сотрудничество с ведущими международными операторами — BTA Group и Helios Duty Free. В рамках этого состоялась рабочая встреча с генеральным директором BTA Group Бюльбюлем Баха и генеральным директором Helios Duty Free Йылмазом Фаруком.

По сообщениям пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана», BTA Group является одним из мировых лидеров в сегменте Food & Beverage, представлена в 17 странах и работает в 19 аэропортах. Компания обеспечивает высокий уровень сервиса, внедряя международные стандарты обслуживания пассажиров.

В ходе переговоров стороны детально обсудили текущее и перспективное взаимодействие. Утверждены дизайн-концепции будущих ресторанных пространств, согласованы локации в аэропортах, проработаны ключевые операционные процессы — от логистики поставок до процедур приема и доставки товаров.

Реализация этих проектов позволит существенно повысить уровень сервиса и разнообразие предложений для пассажиров.

Особое внимание уделили расширению присутствия международных брендов. В рамках партнерства планируется открытие ряда известных франшиз, включая два ресторана Burger King, Costa Coffee, Brewmark, Cakes & Bakes и ENZO.

В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» подчеркнули стратегическую значимость развития неавиационных доходов и обозначили дальнейшие шаги по масштабированию сотрудничества. В частности, рассматривается возможность открытия международных франшиз и в региональных аэропортах — в Оше, Тамчи («Иссык-Куль») и Караколе.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту «Манас» скоро появится новый консьерж-сервис, который позволит пассажирам проходить все этапы путешествия — от прибытия до посадки на рейс — с персональным сопровождением и ускоренными процедурами.