13:11
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Общество

В аэропортах Кыргызстана откроют Burger King и Costa Coffee

Фото пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

В аэропортах Кыргызстана появятся международные ресторанные сети: в числе первых франшиз планируется открытие Burger King и Costa Coffee, а также ряда других известных брендов. Проект направлен на расширение сервиса для пассажиров и развитие неавиационных доходов аэропортов страны.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» продолжает укреплять сотрудничество с ведущими международными операторами — BTA Group и Helios Duty Free. В рамках этого состоялась рабочая встреча с генеральным директором BTA Group Бюльбюлем Баха и генеральным директором Helios Duty Free Йылмазом Фаруком.

По сообщениям пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана», BTA Group является одним из мировых лидеров в сегменте Food & Beverage, представлена в 17 странах и работает в 19 аэропортах. Компания обеспечивает высокий уровень сервиса, внедряя международные стандарты обслуживания пассажиров.

В ходе переговоров стороны детально обсудили текущее и перспективное взаимодействие. Утверждены дизайн-концепции будущих ресторанных пространств, согласованы локации в аэропортах, проработаны ключевые операционные процессы — от логистики поставок до процедур приема и доставки товаров.

Особое внимание уделили расширению присутствия международных брендов. В рамках партнерства планируется открытие ряда известных франшиз, включая два ресторана Burger King, Costa Coffee, Brewmark, Cakes & Bakes и ENZO.

Реализация этих проектов позволит существенно повысить уровень сервиса и разнообразие предложений для пассажиров.

В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» подчеркнули стратегическую значимость развития неавиационных доходов и обозначили дальнейшие шаги по масштабированию сотрудничества. В частности, рассматривается возможность открытия международных франшиз и в региональных аэропортах — в Оше, Тамчи («Иссык-Куль») и Караколе.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту «Манас» скоро появится новый консьерж-сервис, который позволит пассажирам проходить все этапы путешествия — от прибытия до посадки на рейс — с персональным сопровождением и ускоренными процедурами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370421/
просмотров: 363
Версия для печати
Популярные новости
В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Бизнес
Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
Abank приглашает всех на «Айдоо Фест 2026»
«Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»
15 апреля, среда
13:10
ЖК одобрил законопроект о защите растений и развитии сельского хозяйства ЖК одобрил законопроект о защите растений и развитии се...
13:08
«Кыргызалтын» отказался от прибыли: 100 процентов средств направят в бюджет
13:05
Жогорку Кенеш одобрил выдачу паспорта детям по заявлению одного родителя
13:03
В ЖК вновь призывают привести в порядок Карагачевую рощу
12:58
Спортсмены Кыргызстана отправились на VI Азиатские пляжные игры в Китае