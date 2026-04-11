Коррупция и захваченные земли: жители Оша пожаловались главе КР на экс-мэров

Встреча президента Садыра Жапарова с жителями южной столицы превратилась в трибуну для громких разоблачений. Горожане и депутаты открыто заявили о многолетнем земельном «дерибане», в котором обвинили бывших градоначальников и влиятельных политиков.

Открытые двери по приказу главы государства

Стоит отметить, что изначально доступ в здание Национального драмтеатра был жестко ограничен. Людей пускали строго по предварительной записи и спискам, сверяя данные с паспортами. В числе тех, кто не смог пройти кордон, оказалась и корреспондент 24.kg. Однако, когда один из жителей озвучил информацию о «закрытых списках» президенту, это удивило Садыра Жапарова. Он незамедлительно дал задание охране: «впустить всех, кто хочет зайти». Только после этого журналист и сотни ожидавших на улице горожан смогли попасть в зал.

«Дети чиновников — долларовые миллионеры»

Одним из самых резонансных стало выступление депутата городского кенеша Бекболота Арзибаева. Он заявил, что уже более пяти лет поднимает вопросы незаконной продажи муниципальных земель, но сталкивается с сопротивлением в судах.

Читайте по теме Жители села Озгур заявили, что экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов захватил участки

«Высшие судебные инстанции принимают решения в пользу тех, кто незаконно захватил земли. Эти люди считают себя неприкасаемыми. Например, Мелис Мырзакматов (один из бывших мэров города. — Прим. 24.kg) вдоль реки Ак-Бууры построил дома на территории около 10 гектаров. Торговый центр «Таатан», бывший промкомбинат площадью 10 гектаров, также незаконно приватизирован», — подчеркнул депутат.

Зал встретил слова Бекболота Арзибаева бурными аплодисментами, когда он перешел к социальному неравенству:

«Все предыдущее руководство мэрии виновато в том, что нам не хватает школ и садиков, а дороги разрушены. При этом дети и внуки этих чиновников стали долларовыми миллионерами, еще находясь в бешике (колыбели). Нужно говорить об этом честно».

Читайте по теме Дело Ахматбека Келдибекова. Экс-спикер парламента полностью оправдан

Депутат также упомянул территорию старого ипподрома (3 гектара), которая продана при Мырзакматове, а покупателем, по его словам, выступил Ахматбек Келдибеков (экс-спикер Жогорку Кенеша. — Прим. 24.kg).

Сейчас там стоит многоэтажный дом, хотя законность владения землей вызывает большие вопросы. Еще один кейс — массив Кен-Сай, где 100 гектаров проданы одному предпринимателю. Государству удалось вернуть только половину, остальные 50 гектаров остаются в частных руках по решению судов.

Будет ли отвечать экс-мэр Токторбаев?

Тему ответственности бывших руководителей продолжил экс-советник мэра Оша, председатель ОО «Кыргызский фонд охраны природы» и предприниматель Айдар Бакыев. Он прямо спросил президента, будет ли дана правовая оценка деятельности Женишбека Токторбаева, которого он назвал «олигархом», создавшим «государство в государстве».

Садыр Жапаров ответил на это признанием:

«Да, мы тоже ему поверили вначале. Я сам говорил: «Какой молодец, очищает город». Но он переборщил. Это наше упущение, мое упущение, что мы поставили его на эту должность. Мы признаем ответственность за последствия его решений».

Задания для прокуратуры и ответ Верховного суда

Реакция президента на озвученные факты была жесткой. Садыр Жапаров на месте дал поручение представителям прокуратуры:

Читайте по теме Материалы по участкам экс-мэра Оша Мырзакматова переданы в ГКНБ для проверки

«По вопросам Кен-Сая, ипподрома и земель Мырзакматова (экс-мэр Оша. — Прим. 24.kg): проверяйте и расследуйте все объективно. Не смотрите на родственные связи и не заглядывайте в карманы. Я все зафиксировал. Не думайте, что президент записал и забыл. Я буду мониторить. Прокуроры, если вы будете справедливы, никто не будет жаловаться».

Присутствовавший на встрече заместитель председателя Верховного суда по гражданским вопросам Шералы Камчыбеков прокомментировал ситуацию сдержанно, сославшись на независимость судей:

«Дела находятся в производстве. Как всем известно, в деятельность судов вмешиваться нельзя. Что касается дела Мырзакматова, оно сейчас рассматривается в городском суде. По остальным вопросам мы готовы предоставить детальные ответы позже».

Острые вопросы глава государства завершил поручением новому мэру Жанару Акаеву в оперативном порядке собрать всех пострадавших от действий предыдущего руководства и поставить точку в вопросах компенсаций и законности земельных участков:

«Если потребуется, позовите Токторбаева и еще китайцев, с которыми он начал один проект. Это задание получил нынешний мэр, он соберет всех за стол переговоров, и будет поставлена точка во всех вопросах».