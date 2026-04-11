Власть

Садыр Жапаров открыл новую школу в Араванском районе Ошской области

Президент Садыр Жапаров сегодня прибыл в Араванский район Ошской области, где принял участие в открытии средней школы № 47 имени Эргеша Кебекбаева.

Образовательное учреждение введено в эксплуатацию и рассчитано на обеспечение школьников современными условиями для обучения.

Накануне глава государства находился в Оше, где провел встречу с жителями и активом, а также ознакомился с рядом инфраструктурных и социальных проектов.

Как ожидается, в рамках рабочей поездки он посетит и другие объекты в регионе.
