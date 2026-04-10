Садыр Жапаров едет в город Ош: проверит стройки и откроет соцобъекты

Президент Садыр Жапаров сегодня с рабочей поездкой посетит Ошскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе визита Садыр Жапаров ознакомится с работой ряда промышленных и социальных объектов, а также с реализацией инфраструктурных проектов. Речь идет, в частности, о строительстве образовательных и медицинских учреждений, развитии дорожной сети и благоустройстве территорий.

Также планируется участие президента в церемониях открытия социально значимых объектов и запуске новых строительных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения региона.
