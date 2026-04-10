Власть

О чем спросили президента в Оше: компенсации, ипотека и дело экс-мэра

На встрече президента Садыра Жапарова с жителями города Оша прозвучало около ста вопросов, значительная часть которых касалась компенсаций за снесенное жилье и обеспечения граждан жильем. Глава государства заявил, что впредь снос не должен происходить без договоренностей и выплат.

Как сообщила 24.kg глава общественной организации «Интербилим Ош» Гульгакы Мамасалиева, встреча прошла при полном зале. Изначально доступ организовали по спискам, однако после того как часть пришедших не смогла попасть внутрь, президент поручил впустить всех ожидавших.

По ее словам, участникам дали возможность озвучить жалобы, предложения и вопросы. Всего прозвучало около ста обращений, значительная часть из них касалась компенсаций — как за жилье, так и для бизнеса.

Отдельно обсуждалась ситуация с жителями, чьи дома были снесены. По данным мэрии, 745 человек до сих пор не получили компенсации. Власти заверили, что вопрос будет решен. Президент подчеркнул необходимость справедливого урегулирования в рамках закона и отметил, что пострадали как предприниматели, так и обычные жители.

Глава государства также заявил, что в дальнейшем снос жилья не должен происходить без предварительных договоренностей, заключения договоров и выплаты компенсаций.

На встрече прозвучал и вопрос о бывшем мэре Оша Женишбеке Токторбаеве — будет ли он привлечен к ответственности.

Президент ответил, что расследование продолжается, решения примут по итогам работы правоохранительных органов.

Значительная часть обращений касалась жилищных проблем. Работники социальной сферы — врачи, учителя и сотрудники культуры — просили предоставить им жилье на льготных условиях через Государственную ипотечную компанию.

Также поднималась тема детей, зараженных ВИЧ в 2010 году. Речь идет примерно о 400 пострадавших, которым сейчас около 20 лет. Их родители и близкие обратились с просьбой предусмотреть для них льготы при получении ипотечного жилья.
Материалы по теме
Встреча в Оше: президент озвучил экономические показатели страны
Садыр Жапаров: Государство разрабатывает дополнительные меры поддержки учителей
Президент КР рассказал, как решаются вопросы нехватки школ в Ошской области
Садыр Жапаров едет в город Ош: проверит стройки и откроет соцобъекты
Президент подписал закон об усилении защиты недееспособных граждан
Ош и Санкт-Петербург продолжат совместную подготовку IT-специалистов
Военнослужащий в тяжелом состоянии: президент взял ситуацию под личный контроль
Чингиз Айдарбеков обратился к президенту КР с жалобой на действия ЦИК
Кыргызстан ратифицировал соглашение с Всемирным банком по борьбе с пандемиями
Счетной палате Кыргызстана сократили аудиторов и расширили полномочия
