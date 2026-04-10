Власть

Садыр Жапаров: Государство разрабатывает дополнительные меры поддержки учителей

Государство разрабатывает дополнительные меры поддержки учителей. Об этом сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область при участии в церемонии начала строительства 10 средних школ заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, в Оше отмечается нехватка педагогов, хотя по сравнению с другими регионами ситуация здесь относительно лучше.

«Тем не менее это сложная проблема. В настоящее время Министерство просвещения реализует меры по ее решению: выпускники вузов направляются на работу в школы, и в 2025 году более 1 тысячи молодых специалистов уже начали работать. Кроме того, студентам старших курсов предоставлена возможность совмещать учебу с преподаванием в школах.

В рамках программы «Наристе» около 3 тысяч педагогов повысили квалификацию и переведены в начальные классы, что также помогает снизить нагрузку», — отметил Садыр Жапаров.

Государство, по его словам, также разрабатывает дополнительные меры поддержки и стимулирования учителей.

«В целом в решении кадрового вопроса наблюдается положительная динамика. По имеющейся у меня информации, обеспеченность учебниками в Оше составляет 97 процентов. Тем не менее в рамках программы «Алтын казык» и перехода на 12-летнюю систему образования с 2025 года издательство «Окуу китеби» начало подготовку и выпуск учебно-методических комплексов. Этот процесс будет поэтапным. Уже издаются учебники по английскому языку, математике и естественным наукам, а по кыргызскому языку, географии и истории проводятся конкурсы среди авторов», — добавил президент.
