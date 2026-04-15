Империя контейнеров Аскара Салымбекова: «Дордой» между миллиардами и прошлым

Во время поездки по югу страны президент вспомнил про Аскара Салымбекова. Вспомнил недобрым словом, но, надо честно признать, по делу.

В Кыргызстане есть свои символы: одни про развитие, другие про застревание во времени.

Рынок «Дордой» из второй категории. Это, безусловно, одна из самых успешных бизнес-историй страны. Империя, построенная Аскаром Салымбековым, десятилетиями генерировала обороты, кормила и кормит тысячи семей и сформировала целую торговую экосистему. Но есть одна проблема: эта империя так и не выросла из контейнера.

Пока весь мир уходил в комфорт, технологии, инфраструктуру и повышал стандарты, «Дордой» оставался территорией вынужденного компромисса. Здесь по-прежнему холодно зимой и невыносимо жарко летом.

Здесь по-прежнему логистика на уровне 90-х, а удобства — это личная проблема каждого предпринимателя. Но для многих торговля на «Дордое» — это единственный способ заработать. И система у Аскара Салымбекова выстроена так, что если тебе что-то не нравится, то дверь открыта — иди и ищи где лучше, а на твое место тут же придут другие.

Однако вопрос «Почему многомиллиардный бизнес так и не инвестировал в инфраструктуру, чтобы те, на ком он зарабатывает свои миллиарды, трудились в более-менее человеческих условиях?» буквально висит в воздухе.

Примерно так, только более корректно, его сформулировал и президент Садыр Жапаров: «Если за 30 лет ты построил состояние на этом рынке, не пора ли построить и нормальную среду для тех, кто это состояние обеспечил?».

И здесь нет никакого давления на бизнес. Зато четко прослеживается логика социальной ответственности.

По большому счету «Дордой» — это не просто частная территория. Это пространство, где ежедневно работают тысячи людей, большинство из которых — женщины. Они буквально сутки проводят в контейнерах в условиях, которые сложно назвать нормальными по современным меркам.

И возникает неприятный диссонанс. С одной стороны, миллиарды, накопленные за счет этого рынка. С другой — инфраструктура, которая за 30 лет так и не приблизилась к базовым стандартам относительного комфорта. Это уже не вопрос бизнеса, это вопрос отношения к людям.

Можно сколько угодно говорить, что рынок — это «живая система», что он «сам себя регулирует», что «так исторически сложилось» и так далее. Но в какой-то момент такие аргументы начинают звучать как оправдание.

Потому что современный бизнес — это не только про извлечение прибыли. Это про инвестиции обратно в среду, которая эту прибыль создает. И в этой проекции «Дордой» выглядит как учебник по упущенным возможностям.

Он мог стать витриной страны, региональным торговым хабом нового типа, примером того, как частный капитал трансформирует пространство.

Но вместо этого «Дордой» остается символом быстрой торговли и быстрых денег, без долгой ответственности.

На этом фоне особенно показательно, что другие рынки уже меняются. Иногда потому, что такая бизнес-стратегия у собственника, иногда под давлением государства. Потому что время, когда можно было десятилетиями извлекать прибыль, не инвестируя в условия для людей, заканчивается.

История «Дордоя» сегодня — это уже не про успех. Это про выбор остаться «памятником» челночного прошлого или, наконец, стать частью будущего. И выбор, судя по всему, нужно делать быстро, потому что время сегодня такое — многие памятники просто сносят без всякого сожаления.