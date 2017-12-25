Тревожные границы Кыргызстана. Что изменилось в 2017 году

Кыргызстан граничит с тремя странами Центральной Азии и Китаем. Государственная граница часто становилась источником конфликтов, но в последнее время ситуация начала меняться. Так что же произошло в 2017-м на рубежах Кыргызстана?
Граница с Китаем. Тишина и покой
Ее протяженность — 1 тысяча
Соглашение о госгранице между СССР и КНР, правомочное и для Кыргызстана, заключили 16 мая 1991 года. В нем, однако, не фигурировали некоторые спорные участки. После развала Союза КНР заявила о необходимости подписания нового договора о границе и пересмотре линии ее прохождения.
Независимый Кыргызстан по итогам двух соглашений с Китаем о делимитации границы, подписанных в 1996 и 1999 годах, потерял около 125 тысяч гектаров земли.
Сегодня ситуация на кыргызско-китайской границе практически не оказывает влияния ни на внутреннюю, ни на внешнюю политику КР.
Граница как линия фронта экономической войны
Вопрос по Каркыре периодически всплывает в политической повестке Кыргызстана, но особого развития и поддержки не получает.
И если серьезных столкновений и конфликтов на границе с Казахстаном за все время независимости не зафиксировали, то в 2017 году она неожиданно стала линией фронта разразившегося между республиками политического кризиса.
Эмоциональные высказывания бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева в адрес руководства Казахстана привели к серьезным проблемам. С 10 октября соседи резко усилили пограничный контроль, фактически заблокировав движение грузового транспорта.
Формальным поводом стал якобы серый реэкспорт товаров из Кыргызстана в страны ЕАЭС. Позже закрутили гайки, усилив фитосанитарный и ветеринарный контроль. В пик кризиса Кыргызстан денонсировал соглашение с Казахстаном о помощи в $100 миллионов.
Очередь из фур на КПП со стороны Кыргызстана в отдельные дни достигала 12-
Тучи рассеялись в конце ноября. Кыргызстану удалось наладить отношения с соседом. Усиленный пропускной режим и фитосанитарный контроль сняли после переговоров уже нового президента КР Сооронбая Жээнбекова с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Республики приняли дорожную карту для решения всех возникших во время кризиса вопросов.
Некоторые эксперты считают, что, несмотря на урегулирование кризиса, в 2018 году напряженность в отношениях между странами сохранится и вопросы, оговоренные в дорожной карте, будут решаться с большим трудом.
Узбекский участок. Движение к согласию
Потепление отношений после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова позволяет надеяться на окончательное урегулирование приграничного вопроса в ближайшем будущем. Ратифицирован первый договор, в котором описано 1 тысяча
Несогласованными остаются 324 километра на 58 участках.
Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов заявил, что его страна готова и дальше обсуждать вопросы границ. По его словам, стороны намерены активно сотрудничать как на правительственном уровне, так и с местными властями.
Особым событием в отношении двух стран стало открытие пограничных контрольно-пропускных пунктов, прекративших работу после ряда серьезных конфликтов.
Позже военных отозвали, но в августе того же года на гору высадился десант милиционеров соседнего государства. Напряжение пошло на спад в сентябре, когда стражи порядка все-таки покинули Унгар-Тоо.
Кстати, именно эта гора входит в список самых проблемных мест в приграничье. Относительно еще одного источника конфликта — Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища на юге Кыргызстана — удалось прийти к соглашению. Стороны в этом году договорились о его совместном использовании, а КР получила контроль над его управлением и охраной, гарантировав соседям необходимые и своевременные поставки воды.
Южный рубеж. С Таджикистаном все сложно
По информации Государственной пограничной службы Кыргызстана, в 2015 году на границе с Таджикистаном произошло 10 инцидентов, а в 2016-м — 11. Можно сказать, что в нынешнем году ситуация существенно не изменилась.
Только за девять месяцев 2017 года здесь произошло 8 инцидентов.
На сегодня с Таджикистаном у нас согласовано в общей сложности
Хуже всего то, что зачастую в них втягиваются не только военнослужащие, но и местные жители. В одной из последних стычек перебранка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана переросла в метание камней. В ходе конфликта повредили один дом и четыре автомобиля.
Эксперты пока не спешат с прогнозами относительно того, как скоро урегулируют приграничные вопросы с Узбекистаном и Таджикистаном. И если с первым диалог все-таки налаживается, то с официальным Душанбе он периодически прерывается. Поэтому о сроках, когда договоренности о демаркации границ облекут в какие-либо соглашения, говорить пока не приходится.