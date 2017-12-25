Тревожные границы Кыргызстана. Что изменилось в 2017 году

Кыргызстан граничит с тремя странами Центральной Азии и Китаем. Государственная граница часто становилась источником конфликтов, но в последнее время ситуация начала меняться. Так что же произошло в 2017-м на рубежах Кыргызстана?

Граница с Китаем. Тишина и покой

Фото Sputnik Кыргызстан. КПП «Торугарт» на кыргызско-китайской границе

Ее протяженность — 1 тысяча 49 километров . В Государственной пограничной службе КР подчеркивают, что здесь ситуация стабильно устойчивая. Никаких столкновений, конфликтов и разбирательств в этом году не зафиксировано.

Соглашение о госгранице между СССР и КНР, правомочное и для Кыргызстана, заключили 16 мая 1991 года. В нем, однако, не фигурировали некоторые спорные участки. После развала Союза КНР заявила о необходимости подписания нового договора о границе и пересмотре линии ее прохождения.

Независимый Кыргызстан по итогам двух соглашений с Китаем о делимитации границы, подписанных в 1996 и 1999 годах, потерял около 125 тысяч гектаров земли.

Сегодня ситуация на кыргызско-китайской границе практически не оказывает влияния ни на внутреннюю, ни на внешнюю политику КР.

Граница как линия фронта экономической войны

Фото ИА «24.kg», КПП «Ак-Тилек», 30 октября 2017 года

113 километров

150 гектаров

Протяженность границы с Казахстаном — 1 тысяча. Договор о ее делимитации республики подписали 15 декабря 2001 года в Астане. В 2008-м его ратифицировал Жогорку Кенеш. Один из спорных участков приграничья — пастбище Каркыра в Иссык-Кульской области — поделили. Кыргызстан получил 1 тысячу, а Казахстан — 620.

Вопрос по Каркыре периодически всплывает в политической повестке Кыргызстана, но особого развития и поддержки не получает.

И если серьезных столкновений и конфликтов на границе с Казахстаном за все время независимости не зафиксировали, то в 2017 году она неожиданно стала линией фронта разразившегося между республиками политического кризиса.

Эмоциональные высказывания бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева в адрес руководства Казахстана привели к серьезным проблемам. С 10 октября соседи резко усилили пограничный контроль, фактически заблокировав движение грузового транспорта.

Формальным поводом стал якобы серый реэкспорт товаров из Кыргызстана в страны ЕАЭС. Позже закрутили гайки, усилив фитосанитарный и ветеринарный контроль. В пик кризиса Кыргызстан денонсировал соглашение с Казахстаном о помощи в $100 миллионов.

Очередь из фур на КПП со стороны Кыргызстана в отдельные дни достигала 12- 15 километров . Предприниматели несли убытки и призывали политиков обеих стран урегулировать ситуацию.

Тучи рассеялись в конце ноября. Кыргызстану удалось наладить отношения с соседом. Усиленный пропускной режим и фитосанитарный контроль сняли после переговоров уже нового президента КР Сооронбая Жээнбекова с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Республики приняли дорожную карту для решения всех возникших во время кризиса вопросов.

Некоторые эксперты считают, что, несмотря на урегулирование кризиса, в 2018 году напряженность в отношениях между странами сохранится и вопросы, оговоренные в дорожной карте, будут решаться с большим трудом.

Узбекский участок. Движение к согласию

Фото ИА «24.kg». Проверка паспортов на КПП «Достук», октябрь 2017 года

374 километра

Протяженность границы Кыргызстана с Узбекистаном — 1 тысяча. До последнего времени она считалась самым тревожным участком рубежей республики. С начала года здесь произошло четыре инцидента, что гораздо меньше, чем в предыдущие годы. И связано это перезагрузкой отношений между двумя странами, произошедшей в этом году.

Потепление отношений после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова позволяет надеяться на окончательное урегулирование приграничного вопроса в ближайшем будущем. Ратифицирован первый договор, в котором описано 1 тысяча 170,53 километра кыргызско-узбекской государственной границы.

Несогласованными остаются 324 километра на 58 участках.

Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов заявил, что его страна готова и дальше обсуждать вопросы границ. По его словам, стороны намерены активно сотрудничать как на правительственном уровне, так и с местными властями.

Особым событием в отношении двух стран стало открытие пограничных контрольно-пропускных пунктов, прекративших работу после ряда серьезных конфликтов.

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Жарким выдался март 2016 года. Тогда узбекские военные на БТР появились на неописанном участке, находящемся на территории Кыргызстана. В эпицентре скандала оказалась гора Унгар-Тоо в Аксыйском районе Джалал-Абадской области с установленной на ней кыргызской радиорелейной станцией «Кербен».

Позже военных отозвали, но в августе того же года на гору высадился десант милиционеров соседнего государства. Напряжение пошло на спад в сентябре, когда стражи порядка все-таки покинули Унгар-Тоо.

Кстати, именно эта гора входит в список самых проблемных мест в приграничье. Относительно еще одного источника конфликта — Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища на юге Кыргызстана — удалось прийти к соглашению. Стороны в этом году договорились о его совместном использовании, а КР получила контроль над его управлением и охраной, гарантировав соседям необходимые и своевременные поставки воды.

Южный рубеж. С Таджикистаном все сложно

Фото радио «Озоди». Во время одного из конфликтов в районе таджикского анклава Ворух, январь 2017 года

972 километра

Самая короткая граница у Кыргызстана с Таджикистаном —. На сегодня она остается самой болевой точкой в отношениях между странами.

По информации Государственной пограничной службы Кыргызстана, в 2015 году на границе с Таджикистаном произошло 10 инцидентов, а в 2016-м — 11. Можно сказать, что в нынешнем году ситуация существенно не изменилась.

Только за девять месяцев 2017 года здесь произошло 8 инцидентов.

На сегодня с Таджикистаном у нас согласовано в общей сложности 519,9 километра госграницы, еще 396 километров еще даже не рассматривали. Пока эксперты сверяют карты, в приграничных районах продолжают вспыхивать конфликты.

Хуже всего то, что зачастую в них втягиваются не только военнослужащие, но и местные жители. В одной из последних стычек перебранка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана переросла в метание камней. В ходе конфликта повредили один дом и четыре автомобиля.

Эксперты пока не спешат с прогнозами относительно того, как скоро урегулируют приграничные вопросы с Узбекистаном и Таджикистаном. И если с первым диалог все-таки налаживается, то с официальным Душанбе он периодически прерывается. Поэтому о сроках, когда договоренности о демаркации границ облекут в какие-либо соглашения, говорить пока не приходится.