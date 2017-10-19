Уже больше недели ситуация на кыргызско-казахской границе крайне напряжена. Экономика стала заложницей политики. Единственный выход — договариваться, и первый контакт уже есть.

Как усиление на границе в блокаду превратилось

Проблемы на кыргызско-казахской границе начались вечером 10 октября. Тревожные новости пришли с пункта пропуска «Ак-Жол». Тысячи людей и сотни машин не могли пересечь границу. Казахстан объяснил ситуацию усилением контроля на границе из-за предстоящих президентских выборов в Кыргызстане.

Позже стало понятно, что усиление распространяется не только на людей. Товары стали досматривать с особой тщательностью. В итоге грузовики с фруктами и овощами стояли на границе по нескольку суток. Когда доходит их очередь, везти уже нечего: товар безнадежно испорчен.

У Казахстана и на это есть ответ. Да, действительно усилены ветеринарные и фитосанитарные посты. Связано это с большим количеством жалоб и выявленных нарушений.

«С 10 по 17 октября проверено 835 транспортных средств кыргызстанских перевозчиков. Из них каждое восьмое следовало с грубыми нарушениями транспортного законодательства Казахстана. В результате наложено административных штрафов на 5,6 миллиона тенге», — сообщило Министерство информации и коммуникаций Казахстана.

В ответ Министерство экономики Кыргызстана пожаловалось на действия соседа в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) и Всемирную торговую организацию (ВТО). Казахстан призвал не политизировать вопрос.

Объективные недостатки или придирки?

Эксперт Азамат Акенеев призывает кыргызскую сторону не драматизировать ситуацию. Вместо того чтобы пытаться отомстить соседу, лучше обратить внимание на то, что проблемы с качеством товара и соблюдением норм законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) у Кыргызстана действительно есть. Да, это горькая правда, но и она важна, чтобы в будущем избежать подобных проблем.

Если Казахстан не пропускает какую-то часть грузов из Кыргызстана, не факт, что он при этом нарушает какой-то регламент ЕАЭС. Азамат Акенеев

«Наша продукция должна соответствовать всем нормам ЕАЭС в части техрегламентов и товаросопроводительных документов. Есть жесткие требования. К сожалению, за два года не все компании Кыргызстана перестроили производство под нормы союза. Раньше таких жестких проверок не было. Сейчас же проверяют каждую машину и досконально все документы», — сказал Азамат Акенеев.

Да, сложности на границе возникли не на пустом месте. Они стали следствием обострившихся политических противостояний, и решить проблему торговли можно только на самом высоком уровне. Но и бизнес тоже должен сделать выводы и свести к минимуму саму возможность подобных «придирок». Ведь фуры, чей товар все-таки соответствует нормам, проходят границу. Пусть и долго.

Конечно, превентивные меры должны быть. Но в данном случае это не работает. При желании можно и к столбу докопаться. Сергей Пономарев

«Когда на границе останавливают фуры с наклейками TIR, которые говорят о соответствии товара международным правилам, и начинают их проверять, это и есть тот самый столб. Кто дал право нарушать международные нормы? Если у нас есть какие-то недочеты, то для начала надо писать официальные письма госорганам с требованием обратить внимание на ситуацию. Но этого не было», — считает глава Ассоциации рынков, предприятий сферы услуг и торговли Кыргызстана, экономист Сергей Пономарев.

Кыргызстан может выйти из ЕАЭС?

Казахский политолог Досым Сатпаев отметил, что есть вероятность того, что в ЕАЭС кроме стабильно конфликтного дуэта Москва — Минск появится не менее конфликтный Астана — Бишкек. Ведь торговые войны и взаимные санкции — уже опробованный инструмент.

«И Акорда, судя по всему, решила сделать очередной шаг в этом направлении. Как далеко пойдут казахстанские власти, покажет время. Такими темпами Кыргызстан вообще может выйти из ЕАЭС, если экономический конфликт с Казахстаном не получится разрешить даже при посредничестве Москвы. Тем более что в Центральной Азии есть прецедент выхода Узбекистана из ОДКБ и его демонстративного нежелания войти в ЕАЭС. Сложность для кыргызской элиты лишь в том, что любое решение о выходе из ЕАЭС может привести к серьезному расколу общества, а реакция Москвы будет предсказуемо негативной», — прокомментировал ситуацию Досым Сатпаев.

Независимый эксперт Улан Джуманаев не столь категоричен, но считает, что сегодняшняя блокада Кыргызстана должна стать для страны серьезным поводом задуматься о перспективе ЕАЭС и месте Кыргызстана в этом союзе.

«Я глубоко убежден, что такого рода проблемы уже стали и будут в дальнейшем скорее нормой, чем исключением. Нет необходимости приводить все случаи постоянных упреков, словесных войн и стычек между Беларусью и Россией, не первой блокады Кыргызстана со стороны Казахстана. Все это видно невооруженным глазом. Сегодня Кыргызстану надо понять реалии и дальше двигаться осторожно в этом союзе, без лишних эмоций и эйфории», — уверен Улан Джуманаев.

Эксперт считает, что нашей стране стоит выработать свою внутреннюю политику и видение того, как преодолевать все препоны и серьезные экономические конфликты такого рода.

Один из мудрых советов — избегать провокационной риторики с кыргызской стороны против государств союза. Нам надо научиться быть тонкими дипломатами и планировать действия при различных вариантах обстановки, включая и возможный выход из союза. Улан Джуманаев

Сергей Пономарев уверен, что просто обращение в Евразийскую экономическую комиссию и Всемирную торговую организацию проблему не решит. Бизнес должен подавать иски в Евразийский суд. Да, возможно, решение по делу будут принимать долго, но появится прецедент, который в будущем сможет остановить госорганы от непродуманных действий.

Политика и торговля должны быть порознь

Исполнительный директор Ассоциации торговых предприятий Казахстана Ермек Рахметов рассказал ИА «24.kg», что их организация внимательно следит за обстановкой. На сегодня проведены консультации с предпринимателями, которые связаны торговыми отношениями с Кыргызстаном.

Бизнесмены, реализующие плодоовощную продукцию в Казахстане, зафиксировали падение оборотов торговли на 20 процентов.

«На росте цен сложности на кыргызско-казахской границе пока не отражаются. Убытки несут предприниматели. Зафиксировано снижение прибыли. В дальнейшем могут быть срывы поставок продукции. Мы понимаем, что последствия могут быть критическими. Наша ассоциация предпримет максимум усилий для мягкой медиации. Думаю, в ближайшие дни станет понятно, как нам действовать дальше», — прокомментировал Ермек Рахметов.

Он отметил, что сейчас ни в коем случае нельзя нагнетать обстановку. Действовать надо предельно аккуратно и осторожно. Главное, о чем просят бизнесмены, чтобы политические сложности в отношениях двух стран не отражались на торговле. Ассоциация направила официальное письмо в госорганы Казахстана с просьбой разъяснить сложившуюся на границе ситуацию.

Все стороны должны понимать, что добрососедство и союзничество в рамках участия наших стран в ЕАЭС не должно порождать подобные ситуации. Думаю, что перспективы отношений двух стран должны оставаться дружескими и партнерскими. Ермек Рахметов

Похожую точку зрения выразил и Сергей Пономарев. Он рассказал ИА «24.kg», что бизнес нашей страны тоже готовит официальные письма в госорганы Кыргызстана, Национальную экономическую палату Казахстана и предпринимателям России с просьбой обратить внимание на проблему.

«В нынешней ситуации страдает не только кыргызский бизнес. Останавливают и не пропускают фуры с товаром, которые следуют из России в Кыргызстан или обратно. Проблему надо решать. Я считаю, что бизнес и торговля не должны попадать в «разбор полетов» между политиками. Нужно эти вещи разделять. Мы должны вести переговоры и рассматривать споры в формате ЕАЭС и ВТО», — уверен Сергей Пономарев.

P.S. Вчера в Астане состоялись переговоры премьер-министров Кыргызстана и Казахстана. Часть вопросов о границе они сняли. Но самый главный — пропуск грузов — вывели за рамки договоренностей. По этому вопросу создадут специальную рабочую группу. Можно предположить, что в ближайшее время уменьшения очередей из фур на кыргызско-казахской границе мы можем и не увидеть.