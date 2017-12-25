Приговор в отношении подозреваемой в убийстве главы медколледжа обжалован

Гособвинение обжаловало приговор в отношении обвиняемой в убийстве директора Каракольского медицинского колледжа Анарбюбю Апсалиевой — Раушан Муканбетовой. Слушание состоится 26 декабря. Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии областного суда.

А сегодня у здания суда прошел митинг родственников убитой. Они требуют справедливого рассмотрения и вынесения законного вердикта.

16 ноября Каракольский городской суд оправдал Раушан Муканбетову по статье «Убийство», посчитав преступление недоказанным. Суд признал ее виновной в совершении экономических преступлений по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.

Ей назначили наказание в виде шести лет тюрьмы с лишением права работать на государственной службе три года.

У обвиняемой несовершеннолетний ребенок, поэтому суд применил отсрочку исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.