Доверенность Елене Дзимидович выписана в Минске представителем Максима Бакиева

Доверенность представлять Grexton Capital Ltd. выписана Елене Дзимидович в Минске представителем Максима Бакиева. Об этом сообщил на пресс-конференции юрист телеканала НТС Амантур Абдырахманов.

По его словам, доверенность выписал Сергей Костырин, находящийся в межгосударственном розыске. «Суд за один день вынес решение об аресте имущества должников. Все было оперативно сработано. Доверенность на представление интересов Grexton Capital Ltd. выписал Сергей Костырин — бывший представитель Максима Бакиева. Документ выдан в Минске. Несмотря на это, судебными органами было принято такое решение», — сказал Абдырахманов.

Он отметил, что решение Межрайонного суда незаконно. «Согласно нормам Гражданско-процессуального кодекса, иск должен быть рассмотрен в течение пяти дней. За это время должны были определить подведомственность иска», — заявил юрист.

Напомним, накануне вечером в офис телекомпании пришли судебные исполнители в сопровождении милиции и представитель компании Grexton Capital Ltd. Елена Дзимидович.

Эта компания зарегистрирована в офшорной зоне и, по некоторым данным, входит в группу компаний сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима.

Именно она выступила центральным звеном в цепочке фиктивного выкупа через подставные фирмы 100 процентов доли «БиМоКома» (включающей 51 процент компании Penwell) в 2005-2006 годах.

По словам Елены Дзимидович и согласно определению Межрайонного суда, оборудование телеканала НТС должно быть описано, имущество арестовано, а здание опечатано до вынесения судебного решения.

Grexton Capital Ltd. подала иск к нескольким компаниям, юридическим и физическим лицам. «Ответчиками по делу проходят ОсОО «Трастмеди» и «Аян», а третьими лицами — НТС и Госрегистр Аламудунского района», — пояснил генеральный директор телеканала Жайнак Усен уулу.

Сегодня с утра ворота телеканала были закрыты, в здание впускали только журналистов. Судебные исполнители пришли описывать имущество НТС, однако общаться с руководством канала они решили без прессы. После обеда началась процедура описи имущества для ареста. Если телерадиокомпанию все же закроют, по словам юриста, без работы останутся 120 человек.