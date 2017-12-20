Юрист НТС: Если телерадиокомпанию закроют, без работы останутся 120 человек

Если телерадиокомпанию закроют, без работы останутся 120 человек. Об этом заявил на пресс-конференции юрист канала Амантур Абдырахманов.

По его словам, это и журналисты, и технические работники. «Они все останутся без работы, чего и следовало ожидать», — отметил Абдырахманов.

На вопрос о том, действительно ли на базе НТС откроют новый телеканал, юрист не дал конкретного ответа.

Очень много слухов ходит сейчас. Мы можем только предполагать, каким образом это будет и на основании каких требований. Вы видите, что все исполняется в космически оперативном порядке, задействованы все госорганы. Я думаю, в течение ближайшего времени соответствующие органы разберутся, и все встанет на свои места. Амантур Абдырахманов

Напомним, накануне вечером в офис телекомпании пришли судебные исполнители в сопровождении милиции и представитель компании Grexton Capital Ltd. Елена Дзимидович.

Эта компания зарегистрирована в офшорной зоне и, по некоторым данным, входит в группу компаний сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима.

Это она выступила центральным звеном в цепочке фиктивного выкупа через подставные фирмы 100 процентов доли «БиМоКома» (включающей 51 процент компании Penwell) в 2005-2006 годах.

Сегодня с утра ворота телеканала были закрыты, в здание впускали только журналистов. Судебные исполнители пришли описывать имущество НТС, однако общаться с руководством канала они решили без прессы. Уже началась процедура описи имущества для наложения ареста.