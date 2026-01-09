Захват США танкера «Маринера»: Дональд Трамп освободит двух россиян

Президент США Трамп принял решение освободить двух россиян из экипажа танкера «Маринера». По данным СМИ, на борту было двое россиян, 17 граждан Украины, шесть — Грузии и трое — Индии.

Глава Белого дома в ответ на обращение России принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США. Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на Родину», — заявила Мария Захарова.

Напомним, 7 января на танкер Marinera высадился американский десант, несмотря на присутствие рядом российских военных кораблей и подлодки. Береговая охрана Соединенных Штатов фактически захватила судно.

Европейское командование ВС США заявляло, что Соединенные Штаты захватили российский танкер Marinera за нарушение санкций.

Министр войны США Пит Хегсет пояснял, что задержание судна под флагом РФ связано с блокадой перевозок венесуэльской нефти.

В операции США по захвату российского нефтяного танкера около Исландии участвовала Великобритания, подтвердило Минобороны страны.

Танкер Marinera получил временное разрешение использовать флаг России, заявили в свою очередь в Министерстве транспорта РФ.

Россия требовала от США гуманного и достойного обращения с российскими гражданами на танкере Marinera.