10:39
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

Захват США российского танкера «Маринера»: что известно к этому часу

Ситуация вокруг захваченного военными США российского танкера «Маринера» в Северной Атлантике остается в зоне внимания мировых СМИ.

Reuters
Фото Reuters. Береговая охрана США наблюдает за танкером «Маринера»

Ранее сообщалось, что операция проведена силами Береговой охраны США.

Согласно хронологии событий, днем 7 января на танкер Marinera высадился американский десант, несмотря на присутствие рядом российских военных кораблей и подлодки.

Под именем Marinera танкер фигурирует в российском судовом реестре, куда его, по данным Международной морской организации (IMO), внесли в конце декабря. До этого он ходил под фальшивым флагом Гайаны с ноября 2024-го по декабрь 2025 года и под именем Bella 1, а до этого регистрировался под флагами Панамы, Палау, Либерии и Маршалловых островов. Перерегистрация танкера под российский флаг произошла без захода в какой-либо порт.

Судно ранее принадлежало базирующейся в Турции компании Louis Marine Shipholding Enterprises. Санкции против него были введены США в 2024 году в связи с обвинением в перевозке иранской нефти.

С конца декабря судно стало собственностью российской компании «Буревестмарин» в Рязанской области.

Европейское командование ВС США в свою очередь заявило, что Соединенные Штаты захватили российский танкер Marinera за нарушение санкций.

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что задержание судна под флагом РФ связано с блокадой перевозок венесуэльской нефти.

В операции США по захвату российского нефтяного танкера около Исландии участвовала Великобритания, подтвердило Минобороны страны.

Танкер Marinera получил временное разрешение использовать флаг России, заявили в Министерстве транспорта РФ.

Россия требует от США гуманного и достойного обращения с российскими гражданами на танкере Marinera — МИД РФ.

Вслед за Marinera в Карибском море американские военные захватили танкер Sophia, проинформировало Южное командование ВС США.

Экипаж танкера «Маринера» могут привлечь к уголовной ответственности в США, заявили в Белом доме.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357215/
просмотров: 611
Версия для печати
Материалы по теме
Американские военные захватили российский танкер «Маринера»
Для граждан КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в США
Венесуэла стала шестой страной, где США провели военную операцию при Трампе
Трамп выводит Нацгвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда
Посол США поздравил Кыргызстан с Новым годом: партнерство, дружба и пожелания
США выделят $2 миллиарда на гуманитарную деятельность ООН
Полититоги-2025: визиты, выборы, граница. Что произошло за 12 месяцев
Дональд Трамп пригласил лидеров Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в США
В США нелегальным мигрантам предлагают $3 тысячи за добровольный выезд
Администрация Трампа отзывает почти 30 кадровых дипломатов по всему миру
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
В&nbsp;новогодние праздники в&nbsp;спецприемник Бишкека доставили более 120 человек В новогодние праздники в спецприемник Бишкека доставили более 120 человек
В&nbsp;Бишкеке скончалась врач-реаниматолог Айгуль Зибирова. Милиция начала проверку В Бишкеке скончалась врач-реаниматолог Айгуль Зибирова. Милиция начала проверку
В&nbsp;Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во&nbsp;время проверки документов&nbsp;&mdash; УПСМ В Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во время проверки документов — УПСМ
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
8 января, четверг
10:34
В Бишкеке в прокат выходит кыргызский детектив «Унчукпа» В Бишкеке в прокат выходит кыргызский детектив «Унчукпа...
10:29
Строительство очистных сооружений в Чолпон-Ате проинспектировал Нурдан Орунтаев
10:12
Нурсултан Кенешбеков стал победителем турнира «Рождественские старты» в России
09:55
Захват США российского танкера «Маринера»: что известно к этому часу
09:39
Кабмин пока не решил, будет ли продлено госрегулирование цен на мясо