Захват США российского танкера «Маринера»: что известно к этому часу

Ситуация вокруг захваченного военными США российского танкера «Маринера» в Северной Атлантике остается в зоне внимания мировых СМИ.

Фото Reuters. Береговая охрана США наблюдает за танкером «Маринера»

Ранее сообщалось, что операция проведена силами Береговой охраны США.

Согласно хронологии событий, днем 7 января на танкер Marinera высадился американский десант, несмотря на присутствие рядом российских военных кораблей и подлодки.

Под именем Marinera танкер фигурирует в российском судовом реестре, куда его, по данным Международной морской организации (IMO), внесли в конце декабря. До этого он ходил под фальшивым флагом Гайаны с ноября 2024-го по декабрь 2025 года и под именем Bella 1, а до этого регистрировался под флагами Панамы, Палау, Либерии и Маршалловых островов. Перерегистрация танкера под российский флаг произошла без захода в какой-либо порт.

Судно ранее принадлежало базирующейся в Турции компании Louis Marine Shipholding Enterprises. Санкции против него были введены США в 2024 году в связи с обвинением в перевозке иранской нефти.

С конца декабря судно стало собственностью российской компании «Буревестмарин» в Рязанской области.

Европейское командование ВС США в свою очередь заявило, что Соединенные Штаты захватили российский танкер Marinera за нарушение санкций.

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что задержание судна под флагом РФ связано с блокадой перевозок венесуэльской нефти.

В операции США по захвату российского нефтяного танкера около Исландии участвовала Великобритания, подтвердило Минобороны страны.

Танкер Marinera получил временное разрешение использовать флаг России, заявили в Министерстве транспорта РФ.

Россия требует от США гуманного и достойного обращения с российскими гражданами на танкере Marinera — МИД РФ.

Вслед за Marinera в Карибском море американские военные захватили танкер Sophia, проинформировало Южное командование ВС США.

Экипаж танкера «Маринера» могут привлечь к уголовной ответственности в США, заявили в Белом доме.