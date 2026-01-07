20:58
Американские военные захватили российский танкер «Маринера»

Американские военные захватили российский танкер «Маринера» в Северной Атлантике. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, операция была проведена силами Береговой охраны США. Отмечается, что рядом с танкером в момент захвата находились российские военные корабли и подводная лодка, однако они не предпринимали активных действий и лишь наблюдали за происходящим.

Ранее СМИ писали, что США более 17 дней пытались перехватить танкер «Маринера», вышедший из Венесуэлы. В ответ Россия направила военно-морские силы для сопровождения судна. 

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что следят за развитием ситуации.

Официальные комментарии российской стороны о правовых основаниях захвата и дальнейшей судьбе судна на данный момент нет. 
