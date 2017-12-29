Как отмечают Новый год в разных странах

Новый год — праздник волшебный, карнавальный, поэтому во всем мире его отмечают шумно, весело, дружно, чтобы приятные эмоции запомнились на весь год.

Кыргызстан новогодний

Фото из интернета.. В Бишкеке наряжают новогоднюю елку

Во многих семьях в нашей стране молодежь ближе к полуночи собирается в родительском доме, чтобы встретить Новый год вместе с родными, обменяться подарками, а потом расходится по друзьям.

Такая традиция есть и у сестер Марии и Тамары. Каждый год в нарядных платьях и на каблуках, с детьми, с пакетами, полными сладостей и деликатесов, прихватив кошку и даже наряженную елочку(!), они спешат к родителям.

«С елки то и дело падают игрушки. Но мы обязательно спускаемся всей доброй компанией по лестнице с пятого этажа, загружаемся в машину и едем к самым близким людям. Вместе лепим пельмени — обязательно под фильм «Ирония судьбы», иначе они будут не новогодними. А потом уплетаем их и веселимся», — рассказывают они.

А как встречают Новый год в других странах?

Европейские страны

Предрождественская Европа восхитительна в своем праздничном убранстве. Почти во всех городах открываются ярмарки, где можно отведать вкусные шоколадные вафли и острые сосиски, согреться кружечкой ароматного глинтвейна. За сказочной атмосферой и едут сюда тысячи туристов.

Однажды Новый год и Рождество мне довелось встретить в Гамбурге (Германия) в обычной немецкой семье. Оказалось, что живую лесную красавицу дома принято устанавливать строго в канун праздника. Ни днем раньше. Под деревом дожидаются своего часа и подарки.

Фото из Интернета. Рождество в Гамбурге

В день Рождества приглашают гостей. Глава семейства сам приготовил традиционное праздничное блюдо — запеченного гуся с яблоками и черносливом, а к нему — красную капусту и кнедли.

А вот Новый год в немецкой семье прошел тихо и скромно, в домашнем кругу. На праздничный ужин было фондю. Дети привычно отправились спать, а взрослые дождались полуночи, чтобы запустить в небо парочку фейерверков.

Молодежь удержать дома трудно, обычно юноши и девушки встречают Новый год с друзьями, собираются в барах и ресторанах.

А в Австрии по прекрасной традиции сразу после боя часов все танцуют вальс и обмениваются поцелуями. Поскольку все подарки сделаны к Рождеству, традиционными новогодними презентами здесь считаются маленькие фигурки, которые должны принести счастье в следующие 365 дней. Особенно популярны маленькие свинки, монетки, трубочисты, листки клевера и подковы из стекла, пластика, марципана или шоколада.

Фото из Интернета. Рождество в Вене

Любимое развлечение в Австрии в новогоднюю ночь — гадание на свинце. Небольшие кусочки свинца плавят на огне и выливают в воду. Затем включают фантазию и придумывают, что же получившиеся причудливые фигурки могут собой символизировать.

Новый год в Калифорнии (США)

В солнечной Калифорнии невозможно дождаться снега на Рождество или Новый год. И правда, ну какой Санта-Клаус с его оленями и санями, если на клумбах цветут яркие цветы, на деревьях висят спелые апельсины, а океан так и манит чистейшей водой?

И все-таки люди, верные традициям, украшают елочки, оформляют рождественские композиции, вывешивают на домах праздничные венки. Они создают настроение и напоминают: радость близко.

Не секрет, что в Европе и США главным праздником является все-таки Рождество, которое приходится на 25 декабря. Именно тогда детям дарят подарки, собираются за семейным столом, ходят в гости... Новый год скорее напоминает завершение череды праздничных дней. Однако в кафе в новогоднюю ночь просто так не попасть, оказалось, что столик надо заказывать заранее! И если Рождество — это семейный, домашний праздник, то Новый год в Калифорнии отмечают компаниями — молодежными, дружескими, профессиональными.

Нашей собеседнице Даниэле довелось провести новогоднюю ночь в маленьком африканском кафе. «Почему там? А для экзотики, — говорит она. — Никто не пускал в небо петарды, не было Санта-Клауса, зато подавали очень большие порции мяса, овощей и вот такой африканский хлеб. Ну и вино, конечно. Возвращались глубокой ночью. Украшенные гирляндами дома тихо светились в темноте, а игрушечный Санта, как напоминание о чуде, махал на прощание рукой».

Объединенные Арабские Эмираты

Кыргызстанке Нургуль довелось прилететь в ОАЭ в декабре. «Дубай — город, в котором зимует лето. Если вы устали от холодов, тогда самое время запланировать незабываемые зимние каникулы на океанском побережье персидского залива. Зима в ОАЭ — это великолепное время для отдыха», — говорит она. — Здесь достаточно комфортная температура: +22...+28. Вода в Персидском заливе также порадует теплом, она 24-25 градусов. Так что при такой отличной погоде новогодние дни можно смело провести на пляже и даже получить красивый загар».

Несмотря на теплую погоду, все кругом свидетельствует о приближении Нового года. Ощущение праздника — в убранстве общественных мест. Какие здесь лесные красавицы!

«В ОАЭ, можно сказать, зародилась новая традиция в оформлении новогодних елок. Помимо привычных рождественских украшений на величественной елке можно встретить настоящие золотые колье, прелестные браслеты и часы, в том числе обильно усыпанные бриллиантами, жемчугом, изумрудами, сапфирами и другими драгоценными камнями. Достаточно дорогие новогодние игрушки не остаются без внимания отдыхающих, приковывая всеобщие восхищенные взгляды», — рассказывает Нургуль.

В Дубае все делают с особым шиком и размахом! Это касается и новогодней ночи, которая то и дело признается самой яркой в мире и ежегодно входит в Книгу рекордов Гиннесса. Залпы фейерверков, которые не поддаются подсчетам, озаряют небо фантастическими разноцветными огнями, принося радость и восторг от наступления Нового года.

Зная о национальных традициях и особенностях празднования новогодней ночи, многие отели в Дубае предлагают дополнительные развлекательные мероприятия с участием настоящих Деда Мороза и Снегурочки.

А малышня может даже поиграть в снежки. Ну и что, что в носочках и снег не настоящий, зато сколько радости!

Южная Корея

«Несколько лет назад календарный Новый год не отмечался вообще никак, — признается наша соотечественница Людмила. — Сейчас это красная дата, но как таковой культуры отмечать этот день как праздник нет. Все сводится к поеданию различных вкусных блюд».

«Однако христианский мир, а христиан здесь большинство, собираются в новогоднюю ночь в церкви, играют в игры, а первый час нового года проводят в молитве. По завету все первое посвящается Господу. Город, конечно, украшают елками и гирляндами, но это скорее рождественская подготовка», — добавляет Людмила.

Фото из интернета.. Празднование Нового года в Корее

Традиционное новогоднее меню — это прежде всего ттоккук, суп с рисовыми хлебцами тток.

Большим праздником в Корее считается Новый год по лунному календарю, когда все собираются семьями, едят праздничные блюда, ходят в баню и так далее.

...Не важно, как и где отмечать Новый год. Все традиции по-своему хороши. Главное, чтобы праздник был у вас в душе! С наступающим Новым годом!