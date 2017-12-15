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Общество

В Минкультуры Кыргызстана готовы вернуть мумию из могилы в музей

В Минкультуры Кыргызстана готовы выкопать мумию из могилы и вернуть в музей. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр культуры, информации и туризма КР Султан Жумагулов.

Он знаком с решением депутатской рабочей группы, рекомендовавшей правительству вернуть захороненную мумию в музей.

«Такое решение есть, но оно пока имеет рекомендательный характер. По процедуре решение рабочей группы должно рассматриваться комитетом Жогорку Кенеша. После того как комитет вынесет свое решение, оно будет подлежать к исполнению. Если комитет даст поручение правительству по возврату мумии на прежнее место, мы начнем работу по возвращению артефакта, скорее всего, в Исторический музей», — сказал Султан Жумагулов.

Мы рады этому решению. Я, как министр и житель этой страны, считаю, что такие дорогие и очень редкие экспонаты должны находиться в музеях. Поддерживаю инициативу наших ученых, которые доказали: артефакты являются достоянием всего народа Кыргызстана.

Султан Жумагулов
«Я не думаю, что кто-то покушался на мумию или выкопал ее. Там есть люди, которые охраняют место захоронения», — добавил министр.

Он подчеркнул, что к лицам, допустившим захоронение мумии, будут приниматься меры дисциплинарного и административного характера. «Это решение вызвало общественный резонанс даже за пределами нашей страны. Пока я не могу сказать, что кого-то будем увольнять, но меры будут приняты», — пообещал Султан Жумагулов.

Напомним, Минкультуры решило захоронить мумию, которая хранилась в Историческом музее 60 лет. Ее предали земле в Баткенской области в октябре 2017 года. Однако ученые обратились к президенту с просьбой об эксгумации мумии, считая ее захоронение вандализмом. Министр культуры, информации и туризма Тугелбай Казаков посчитал шумиху вокруг захоронения мумии борьбой за его место, а позже ушел в отставку.
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