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Техноблог

Более сотни 2500-летних саркофагов нашли возле Каира

Фото EPA/Vostock-photo. Обнаруженные древние саркофаги

Власти Египта объявили о находке по меньшей мере 100 древних саркофагов, в некоторых из них найдены мумии. Среди артефактов около 40 позолоченных статуй, сообщил «Интерфакс».

Археологические находки сделали на территории большого некрополя в Саккаре, к югу от Каира.

Министр по делам древностей Египта Халед Эль-Анани сообщил, что саркофаги относятся к эпохе Птолемеев (320-30 годов до нашей эры) и периоду Позднего царства (664-332 годов до нашей эры).

Ярко украшенные саркофаги представили на специальной выставке у подножия пирамиды Джосера. Археологи открыли один из них и продемонстрировали хорошо сохранившуюся мумию. Они также провели рентгенологический анализ мумий, который показал их состояние и структуру.

Артефакты распределят минимум между тремя музеями Каира.

Начиная с сентября, в Египте объявляют о различных открытиях, сделанных в этом районе. В частности там обнаружили 140 саркофагов с мумиями.

Саккара, расположенная в 30 километрах от Каира, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса — столицы Древнего Египта. Сейчас она относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/173181/
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