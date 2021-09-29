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Общество

Американские ученые воссоздали лица трех древнеегипетских мумий

Лица трех мужчин, живших в Древнем Египте около 2 тысяч лет назад, удалось воссоздать благодаря образцам ДНК, извлеченным из их мумий. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, это первый в истории случай успешной реконструкции внешности по древнему генетическому материалу. Мужчины умерли в возрасте 25 лет в период между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры.

из интернета
Фото из интернета. Ученые воссоздали лица древнеегипетских мумий
ДНК египтян выделили еще в 2017 году ученые из Института Макса Планка в Германии. Теперь же сотрудники американской компании по ДНК-технологиям Parabon NanoLabs создали 3D-модели лиц мумий, опираясь на генетические данные.

Исследователи применили технологию ДНК-фенотипирования, с помощью которой им удалось восстановить черты лица и другие физические особенности людей.

Ученые выяснили, что у всех трех мужчин была светло-коричневая кожа, темные глаза и волосы. При этом генетически они оказались ближе к нынешним жителям Средиземноморья и Ближнего Востока, чем к современным египтянам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208691/
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