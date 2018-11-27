В Египте обнаружили гробницу XIII века до нашей эры с двумя мумиями

На юге Египта близ города Луксора ученые обнаружили гробницу XIII века до нашей эры. В ней находятся два саркофага с мумиями, а стены украшены разноцветными фресками и иероглифическими письменами, сообщил ТАСС.

Как отмечается, гробница относится к временам фараонов XIX династии.

По словам министра по делам древностей Египта Халед аль-Анани, захоронение принадлежит одному из приближенных к древнеегипетским правителям лицу, имя которого транскрибируется как Фаорхатеп. Фараоны XIX династии находились у власти в Древнем Египте с 1292 по 1186 год до нашей эры.

Как отметил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей профессор Мустафа Вазири, группа египетских специалистов начала в этом месте раскопки в марте 2018 года и за несколько месяцев «смогла добиться поразительных результатов».

Помимо двух саркофагов с мумиями, археологи обнаружили в захоронении более одной тысячи фаянсовых ритуальных фигурок ушебти — небольших статуэток, изображающих различные древнеегипетские божества, — несколько свитков папирусов и десятки других артефактов эпохи фараонов.