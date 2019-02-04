В Египте нашли древнюю гробницу с 50 мумиями

В Египте обнаружили древнюю гробницу, в которой находились 50 хорошо сохранившихся мумий. Об этом сообщило ВВС со ссылкой на египетское министерство по делам древностей.

Захоронение глубиной девять метров обнаружили во время раскопок в районе Туна эль-Габаль в провинции Минья в центральной части страны.

Фото AFP

50 мумий, в том числе останки 12 детей, находились в четырех погребальных камерах. Некоторые были завернуты в ткань, другие — уложены в саркофаги.

При раскопках также нашли погребальные маски и древние керамические изделия.

Археологи считают, что захоронение относится к греко-римскому периоду в истории Египта (305-330 годов до нашей эры).

Это первая подобная находка египетских археологов в 2019 году. По их мнению, останки могут принадлежать людям, которые занимали важные должности, и членам их семей.