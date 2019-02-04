В Египте нашли древнюю гробницу с 50 мумиями

В Египте обнаружили древнюю гробницу, в которой находились 50 хорошо сохранившихся мумий. Об этом сообщило ВВС со ссылкой на египетское министерство по делам древностей.
Захоронение глубиной девять метров обнаружили во время раскопок в районе Туна эль-Габаль в провинции Минья в центральной части страны.
При раскопках также нашли погребальные маски и древние керамические изделия.
Это первая подобная находка египетских археологов в 2019 году. По их мнению, останки могут принадлежать людям, которые занимали важные должности, и членам их семей.