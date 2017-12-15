Журналиста Kloop.kg допрашивали в ГКНБ три часа

Журналиста Kloop.kg Рината Тухватшина допрашивали в ГКНБ три часа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На допрос его вызвали накануне в рамках проверки опубликованных сведений в материале Kloop.kg по сайту samara.kg. В ГКНБ не стали комментировать ИА «24.kg», какие показания дал сотрудник информационного портала и помогли ли они в расследовании.

Ринат Тухватшин отметил: очень рад, что следователь узнал содержание расследования от него лично. «Немного обидно, что ГКНБ обратился ко мне только после жалоб ГРС, хотя вели расследование почти месяц», — написал журналист.

Думаю, в любом случае все к лучшему, я подписал свои показания, и теперь они точно не смогут сказать, что ничего не слышали про "Самару" и про наши доказательства, которые ГРС до сих пор нормально не опровергла. Ринат Тухватшин

Редакция Kloop.kg и шведские цифровые криминалисты нашли доказательства, что один из правительственных серверов Кыргызстана содержал негосударственный сайт, созданный для влияния на избирателей во время президентских выборов. В ГРС заявили, что подадут на редакцию в суд.