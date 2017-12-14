В ГКНБ объяснили, зачем вызвали на допрос журналиста Kloop.kg

В ГКНБ ИА «24.kg» объяснили, зачем вызвали на допрос журналиста Kloop.kg.

В настоящее время ГКНБ проводит проверку опубликованных сведений в материале Kloop.kg по сайту samara.kg. «Рината Тухватшина вызвали на допрос в рамках проверки. Надеемся, его показания нам помогут в проведении расследования», — пояснили в ведомстве.

Напомним, редакция Kloop.kg и шведские цифровые криминалисты нашли доказательства того, что один из правительственных серверов Кыргызстана содержал негосударственный сайт, созданный для влияния на избирателей во время президентских выборов. В ГРС заявили, что подадут на редакцию в суд.