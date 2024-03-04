ГКНБ: Снижены цены на все анализы в частных лабораториях

ГКНБ провел совещания с участием представителей крупных частных медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, обсуждены качество предоставляемых услуг и их ценовая политика. По итогам достигнуты договоренности по снижению цен на все позиции лабораторных исследований (анализов) до 30 процентов у нижеследующих крупных компаний:

«Интелмед» («Лаборатория Бонецкого»);

«Аквалаб»;

«Евролаб»;

«Гемотест»;

«Экспресс-Плюс»;

«Медикана»;

«Клиника Лазмед»;

«Хуман»;

«Интер-Лаб» («Инвитро»);

«Интермедикал»;

«Фарватер».

Аналогично поставщики реагентов ОсОО «Юни-Хелп», «Лаб-Сервис», «Кокомерен», «Юрфа», «Эль-Фарм», «Медикс-Элес», «Медцентр.кж» «Би-Хелс-Фарм», «Эрай-Фарм», «Фарватер», «Мээр-Чоп», «Мирамед и Ко», «БиЛайв», «Медитэк», «Меди-Прогресс» и «Дайра-Фарм» снизили цены на поставляемые реагенты до 15 процентов.

Кроме того, руководство ОсОО «Юрфа» снизило цены на услуги прохождения обследования томографии на 20 процентов. Аналогичные мероприятия по снижению цен на это обследование будут проведены с остальными частными медицинскими учреждениями.

Достигнута договоренность с компанией ОсОО «Интелмед» — «Лаборатория Бонецкого» по оказанию льготных услуг до 50 процентов пациентам, поступающим по направлениям врачей из государственных медицинских учреждений.

ГКНБ КР продолжает мероприятия, направленные на регулирование цен предоставляемых услуг лабораторий и медицинских учреждений, а также ужесточение контроля деятельности работников государственных медицинских учреждений, оказывающих содействие в использовании услуг частных медицинских организаций.