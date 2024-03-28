В Ат-Баши чиновница через подставную фирму выиграла почти 160 тендеров. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, выявлен факт злоупотребления должностным положением государственными и муниципальными служащими при проведении государственных закупок.

«Ответственный секретарь Ат-Башинского айыл окмоту Нарынской области Т.А. с 2020 по 2022 год через аффилированное ОсОО «Мухали инвест» незаконно участвовала и выиграла 152 тендера на общую сумму около 14 миллионов сомов. Чтобы прекратить проверки, она неоднократно предлагала сотруднику ГКНБ деньги, несмотря на разъяснения об уголовной ответственности. Задержана при передаче 90 тысяч сомов и $500», — говорится в сообщении.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению аналогичных коррупционных проявлений при проведении госзакупок.