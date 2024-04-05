Камчыбек Ташиев: Задержан сотрудник ГКНБ, вымогавший деньги у предпринимателей

Задержан сотрудник ГКНБ, который вымогал деньги у предпринимателей. Об этом сегодня заявил глава госкомитета Камчыбек Ташиев.

«Вчера ночью мы задержали своего сотрудника капитана Дурусалиева, который долгое время вымогал деньги у предпринимателей. Он ежемесячно получал средства. Раньше работал в Джалал-Абаде, мы его перевели в центральный аппарат. Когда там работал, начал обманывать предпринимателей тем, что его повысили по должности и теперь ему нужно больше платить, чтобы он мог этими деньгами делиться с руководством», — рассказал он.

Камчыбек Ташиев добавил, что сегодня задержанному изберут меру пресечения и он ответит перед законом.

Глава ГКНБ признал, что среди их сотрудников есть коррупционеры, но их мало.