МИД выясняет, есть ли среди задержанных в Москве террористов кыргызстанцы

МИД выясняет, есть ли среди задержанных в Москве по подозрению в организации терактов в новогодние праздники и день выборов президента России граждане Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

По его данным, соответствующее поручение уже дано Посольству КР в РФ.

По словам главы ФСБ Александра Бортникова, спецоперация ФСБ прошла 11 декабря. Изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению «средств террора». Все задержанные — выходцы из Центральной Азии.