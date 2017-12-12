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Общество

МИД выясняет, есть ли среди задержанных в Москве террористов кыргызстанцы

МИД выясняет, есть ли среди задержанных в Москве по подозрению в организации терактов в новогодние праздники и день выборов президента России граждане Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

По его данным, соответствующее поручение уже дано Посольству КР в РФ.

По словам главы ФСБ Александра Бортникова, спецоперация ФСБ прошла 11 декабря. Изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению «средств террора». Все задержанные — выходцы из Центральной Азии.
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