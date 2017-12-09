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Общество

Очистить от коррупции государственные органы пообещал президент Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня сделал заявление по случаю Международного дня противодействия коррупции.

За последние годы, по его словам, борьба против коррупции стала одним из главных направлений государственной политики Кыргызстана.

«В сфере предупреждения коррупции сделано многое:  усовершенствовано законодательство, налажена координация антикоррупционной работы, инициированы реформы правоохранительных и судебных органов», — говорится в заявлении.

Продолжая эту работу, одновременно приступим к следующему этапу борьбы — к чистке рядов правоохранительных, надзорных и судебных органов, а также государственных и муниципальных служащих от нечистых на руку сотрудников.

Сооронбай Жээнбеков
«Верховенство закона, справедливость и неотвратимость наказания должны стать основополагающими принципами противодействия коррупции», — отметил президент.

«На парламентских и президентских выборах мы еще раз убедились, что автоматизация является мощным инструментом против политической коррупции. Теперь нужно ускорить перевод большинства государственных и муниципальных услуг в электронный формат. Информатизация управления — это в первую очередь удар по коррупции. Поэтому реализация национального проекта «Таза коом» — это архиважная задача! Будут также введены механизмы транспарентности доходов государственных и муниципальных служащих, правоохранительных, надзорных и судебных органов», — сообщил глава Кыргызстана.

Мы приложим все усилия, чтобы страна развивалась и народ Кыргызстана не страдал от коррупции. Уверен, что законодательная, исполнительная и судебная ветви власти поддержат все антикоррупционные инициативы.

Сооронбай Жээнбеков

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