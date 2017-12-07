На Землю обрушится «праздничная» магнитная буря

Землян в новогоднюю ночь ожидает малая магнитная буря, сообщает rambler.ru со ссылкой на ТАСС.
По данным издания, прогноз дает руководитель центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергей Гайдаш.
Как сообщается, прогноз специалистов основан на повторяемости природных явлений. Подобная магнитная буря началась 4 декабря, достигла пика 5 декабря и сейчас идет к завершению.
31 декабря Солнце сделает один оборот вокруг своей оси и снова повернется к Земле корональной дырой, которая и вызвала нынешнюю бурю.Сотрудник РАН Сергей Гайдаш
Корональная дыра существует у полярной области Солнца уже год, меняясь в размерах.
Магнитные бури оказывают негативное влияние на людей с хроническими заболеваниями, на работу сложной техники и навигационные способности перелетных птиц.
По словам ученых, текущая буря не вызвала сбоев в работе сложной аппаратуры.