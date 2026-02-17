Кольцеобразное солнечное затмение сняли над Антарктидой

Фотографии полного солнечного затмения, которое наблюдали над Антарктидой, опубликовал Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. Снимки сделали на станции Восток, пишет Meduza.

Фаза полного затмения длилась 2 минуты 19 секунд, а общая продолжительность затмения составила около четырех с половиной часов.

В 15:13 по московскому времени Луна закрыла примерно 0,963 диаметра солнечного диска, оставив видимой тонкую «кольцевую» часть Солнца.

В институте отметили, что кольцеобразное затмение — редкое явление. Его наблюдают, когда Луна находится достаточно далеко от Земли.