На Земле началась магнитная буря, которая продлится почти неделю

Слабая магнитная буря уровня G1 началась на Земле и продлится около недели. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«Как и ожидалось еще накануне, на Земле началась магнитная буря. Текущий уровень — G1: минимальный по пятибалльной шкале», — говорится в сообщении.

По данным ученых, общая продолжительность геомагнитной обстановки может составить от пяти до семи суток.

«Острая фаза, как считается, продлится только первые 1-2 дня и захватит выходные. Геомагнитный индекс в этот период может эпизодически вырастать до уровня G2 (средние бури)», — отметили в лаборатории.