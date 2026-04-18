Техноблог

На Земле началась магнитная буря, которая продлится почти неделю

Слабая магнитная буря уровня G1 началась на Земле и продлится около недели. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«Как и ожидалось еще накануне, на Земле началась магнитная буря. Текущий уровень — G1: минимальный по пятибалльной шкале», — говорится в сообщении.

По данным ученых, общая продолжительность геомагнитной обстановки может составить от пяти до семи суток.

«Острая фаза, как считается, продлится только первые 1-2 дня и захватит выходные. Геомагнитный индекс в этот период может эпизодически вырастать до уровня G2 (средние бури)», — отметили в лаборатории.
Материалы по теме
На Земле началась магнитная буря среднего уровня
Лаборатория солнечной астрономии прогнозирует самую сильную магнитную бурю
На Земле ночью началась вторая магнитная буря февраля
Январь 2026 года стал рекордным по количеству магнитных бурь
Вспышка X-класса на Солнце вызовет сильную магнитную бурю 20 января
На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря
2025 год побил рекорд по количеству магнитных бурь за 10 лет
Сильные магнитные бури ожидают жителей Земли 9-10 декабря
На Земле началась сильная магнитная буря
Самая мощная магнитная буря за последние два месяца накроет сегодня Землю
Эксперты назвали лучшие кнопочные телефоны, доступные в&nbsp;2026 году Эксперты назвали лучшие кнопочные телефоны, доступные в 2026 году
Блокировка Telegram. Россияне начали массово переходить в&nbsp;мессенджер KakaoTalk Блокировка Telegram. Россияне начали массово переходить в мессенджер KakaoTalk
Япония вводит запрет на&nbsp;использование пауэрбанков в&nbsp;самолетах с&nbsp;24&nbsp;апреля Япония вводит запрет на использование пауэрбанков в самолетах с 24 апреля
Где в&nbsp;мире больше всего дата-центров и&nbsp;какое место занимает Кыргызстан Где в мире больше всего дата-центров и какое место занимает Кыргызстан
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
18 апреля, суббота
16:15
На Земле началась магнитная буря, которая продлится почти неделю На Земле началась магнитная буря, которая продлится поч...
16:05
Пострадавшего в ДТП в Баткене военнослужащего доставили спецбортом в Бишкек
16:03
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
16:02
В Бишкеке сотрудников ГСИН обучили методам предотвращения пыток и суицидов
15:46
Атака на Иран. Тегеран снова объявил о закрытии Ормузского пролива