18:02
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Техноблог

Идеальное фото: на Солнце пропали все пятна

На Солнце пропали все пятна, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Фото Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент на обращенной к Земле стороне Солнца. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей, отметили ученые.

По их данным, пятна являются практически неотъемлемой частью поверхности Солнца и связаны с наличием у него магнитного поля — темные участки поверхности образуются в местах наиболее высокой концентрации магнитного потока. Так как энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, то число и площадь пятен коррелируют с уровнем солнечной активности. Полное исчезновение пятен происходит лишь в состоянии крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума.

Последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года, то есть более четырех лет назад.

В текущей ситуации на Солнце наблюдающаяся депрессия активности не может быть продолжительной и должна через некоторое время закончиться. Столько резкое падение солнечной активности на дно, особенно после исключительно бурного начала года, стало тем не менее неожиданным, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/363057/
просмотров: 429
Версия для печати
Материалы по теме
Кольцеобразное солнечное затмение сняли над Антарктидой
Солнце «улыбнулось» Земле: астрономы показали гигантский смайлик
Вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю и полярное сияние по всему миру
Крупный взрыв произошел на Солнце — Лаборатория солнечной астрономии
Облако плазмы из-за вспышек на Солнце может задеть Землю в ночь на 1 января
Свободно падающего человека на фоне Солнца запечатлел астрофотограф из США
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
На обращенной к Земле стороне Солнца не осталось пятен: что это значит
Самая мощная магнитная буря за последние два месяца накроет сегодня Землю
Власти США запретили затемнять солнце ученым
Популярные новости
Кыргызстанская модель синтеза речи попала в&nbsp;мировой рейтинг Кыргызстанская модель синтеза речи попала в мировой рейтинг
Что-то на&nbsp;богатом. Роскошные золотые смартфоны Dreame Aurora показал инсайдер Что-то на богатом. Роскошные золотые смартфоны Dreame Aurora показал инсайдер
Миру грозит дефицит памяти: производители распродали все жесткие диски Миру грозит дефицит памяти: производители распродали все жесткие диски
Планшет с&nbsp;антишпионской версией Android представили компании Murena и&nbsp;Volla Планшет с антишпионской версией Android представили компании Murena и Volla
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
22 февраля, воскресенье
17:11
Идеальное фото: на Солнце пропали все пятна Идеальное фото: на Солнце пропали все пятна
16:41
Нападение ученика на учителя в Бишкеке: возбуждено уголовное дело
16:12
Нападение ученика на учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в больнице
15:29
Спортсменка вошла в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав почти 500 километров
15:00
Городище Ак-Бешим и февральский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg