Идеальное фото: на Солнце пропали все пятна

На Солнце пропали все пятна, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Фото Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент на обращенной к Земле стороне Солнца. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей, отметили ученые.

По их данным, пятна являются практически неотъемлемой частью поверхности Солнца и связаны с наличием у него магнитного поля — темные участки поверхности образуются в местах наиболее высокой концентрации магнитного потока. Так как энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, то число и площадь пятен коррелируют с уровнем солнечной активности. Полное исчезновение пятен происходит лишь в состоянии крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума.

Последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года, то есть более четырех лет назад.

В текущей ситуации на Солнце наблюдающаяся депрессия активности не может быть продолжительной и должна через некоторое время закончиться. Столько резкое падение солнечной активности на дно, особенно после исключительно бурного начала года, стало тем не менее неожиданным, говорится в сообщении.