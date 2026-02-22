Идеальное фото: на Солнце пропали все пятна

На Солнце пропали все пятна, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент на обращенной к Земле стороне Солнца. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей, отметили ученые.
По их данным, пятна являются практически неотъемлемой частью поверхности Солнца и связаны с наличием у него магнитного поля — темные участки поверхности образуются в местах наиболее высокой концентрации магнитного потока. Так как энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, то число и площадь пятен коррелируют с уровнем солнечной активности. Полное исчезновение пятен происходит лишь в состоянии крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума.
Последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года, то есть более четырех лет назад.
В текущей ситуации на Солнце наблюдающаяся депрессия активности не может быть продолжительной и должна через некоторое время закончиться. Столько резкое падение солнечной активности на дно, особенно после исключительно бурного начала года, стало тем не менее неожиданным, говорится в сообщении.