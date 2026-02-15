На Земле ночью началась вторая магнитная буря февраля

На планете Земля ночью началась вторая магнитная буря февраля, пока находящаяся в диапазоне от слабой до средней. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ранее магнитная буря (также слабого уровня) в текущем месяце была зарегистрирована 5 февраля. Перерыв, таким образом, составил 10 суток.

«Пока февраль 2026 года выглядит более спокойным, чем предыдущий месяц. Впрочем, в прошедшем январе, который установил рекорд десятилетия по числу дней с магнитными бурями, основная активность наблюдалась во второй половине месяца.

Общая продолжительность начавшегося ночью периода возмущений может составить до двух суток, но с сильно неравномерным воздействием: отдельные всплески и короткие бури в этот период могут перемежаться с довольно продолжительными «зелеными» участками. Выход бури на уровень выше G2 (средняя) в этот период считается маловероятным», — говорится в сообщении.