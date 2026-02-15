15:50
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Техноблог

На Земле ночью началась вторая магнитная буря февраля

На планете Земля ночью началась вторая магнитная буря февраля, пока находящаяся в диапазоне от слабой до средней. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ранее магнитная буря (также слабого уровня) в текущем месяце была зарегистрирована 5 февраля. Перерыв, таким образом, составил 10 суток.

«Пока февраль 2026 года выглядит более спокойным, чем предыдущий месяц. Впрочем, в прошедшем январе, который установил рекорд десятилетия по числу дней с магнитными бурями, основная активность наблюдалась во второй половине месяца.

Общая продолжительность начавшегося ночью периода возмущений может составить до двух суток, но с сильно неравномерным воздействием: отдельные всплески и короткие бури в этот период могут перемежаться с довольно продолжительными «зелеными» участками. Выход бури на уровень выше G2 (средняя) в этот период считается маловероятным», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/362056/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
Январь 2026 года стал рекордным по количеству магнитных бурь
Вспышка X-класса на Солнце вызовет сильную магнитную бурю 20 января
На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря
2025 год побил рекорд по количеству магнитных бурь за 10 лет
Сильные магнитные бури ожидают жителей Земли 9-10 декабря
На Земле началась сильная магнитная буря
Самая мощная магнитная буря за последние два месяца накроет сегодня Землю
На Солнце обнаружена гигантская корональная дыра: чем это грозит Земле
Мощные вспышки и образование корональной дыры на Солнце усилили магнитные бури
Первую в сентябре вспышку высшего балла зарегистрировали на Солнце
Популярные новости
Концерт, состоящий только из&nbsp;выступлений человекообразных роботов, прошел в&nbsp;КНР Концерт, состоящий только из выступлений человекообразных роботов, прошел в КНР
Проверка возраста. Discord насильно переведет всех на&nbsp;&laquo;подростковый&raquo; режим Проверка возраста. Discord насильно переведет всех на «подростковый» режим
Самый крупный за&nbsp;последний год астероид пролетит мимо Земли 14&nbsp;февраля Самый крупный за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля
Forbes назвал локальные AI-супераппы главным трендом 2026 года Forbes назвал локальные AI-супераппы главным трендом 2026 года
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
15 февраля, воскресенье
15:31
На Земле ночью началась вторая магнитная буря февраля На Земле ночью началась вторая магнитная буря февраля
15:00
Восход на Иссык-Куле и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg
14:35
РФ готова обсудить идею временного внешнего управления в Украине под эгидой ООН
14:17
Зимняя Олимпиада. Кыргызстанец Тимур Шакиров занял 62 место в гигантском слаломе
14:09
В Египте нашли уникальные наскальные рисунки возрастом не менее 10 тысяч лет