Январь 2026 года стал рекордным по количеству магнитных бурь

Январь 2026-го стал рекордным по количеству магнитных бурь. Количество дней с магнитными бурями в первый месяц наступившего года стало максимальным с 2017-го, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Начало года пока подтверждает ожидания, что он станет самым геомагнитно активным как минимум за десятилетие. Количество дней с магнитными бурями в недавно завершившемся январе составило 10 из 31, что является максимальным значением во всем текущем 25-м солнечном цикле и самым высоким показателем с сентября 2017-го, говорится в сообщении.

Основным источником магнитных бурь в прошедшем месяце, как и ожидалось, стали корональные дыры. Исключением стала наиболее сильная магнитная буря месяца, произошедшая с 19 по 21 января. Она была вызвана фронтальным ударом по Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем после вспышки класса X1.9, произошедшей 18 января.

За первую неделю февраля пока произошла всего одна буря.