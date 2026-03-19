Лаборатория солнечной астрономии прогнозирует самую сильную магнитную бурю

На Земле сегодня к ночи ожидается самая сильная магнитная буря за два месяца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Сегодня ожидается начало магнитной бури, которая, по прогнозу, должна стать самой сильной с середины января этого года. Она является результатом сочетания сразу нескольких факторов, главными из которых стали несколько выбросов плазмы, наблюдавшихся на Солнце в начале недели, говорится в сообщении. Также возможно наложение на это влияния от корональных дыр, сформированных сейчас на обращенной к Земле стороне Солнца.

Ученые предполагают, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток — до 24 марта. Наиболее сильные события ожидаются с 19 по 21 марта.