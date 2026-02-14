Солнце «улыбнулось» Земле: астрономы показали гигантский смайлик

Специалисты Института космических исследований РАН опубликовали снимок «улыбающегося» Солнца. Изображение размещено Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН на официальных ресурсах лаборатории.

По данным ученых, на поверхности звезды сформировалась структура, напоминающая гигантский смайлик диаметром около 1,5 миллиона километров. «Глазами» стали две крупные активные области, каждая из которых примерно в десять раз больше Земли, а «улыбку» образовал протуберанец протяженностью около 500 тысяч километров.

«Огромный смайлик размером 1,5 миллиона километров представляет собой сейчас солнце. Глазами звезды являются две крупные активные области, а «улыбку» образует гигантский протуберанец. Смайлик скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса», — говорится в сообщении лаборатории.

Астрономы уточнили, что в настоящий момент Солнце обращено этой «улыбающейся» стороной именно к Земле.