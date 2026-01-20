Вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю и полярное сияние по всему миру

Мощное облако заряженных частиц, выброшенное с поверхности Солнца, достигло Земли за рекордно короткое время и спровоцировало сильную геомагнитную бурю уровня G4. В результате жители разных стран наблюдали северное сияние в нетипичных для этого широтах.

Фото из интернета. Из-за аномальной вспышки на Солнце по всему миру наблюдали северное сияние

Как сообщает платформа Spaceweather, выброс корональной массы преодолел расстояние между Солнцем и Землей всего за около 25 часов вместо обычных трех-четырех дней.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что индукция магнитного поля солнечного ветра приблизилась к историческим максимумам.

«Шторм будет бушевать еще не менее суток. Полная стабилизация геомагнитной обстановки ожидается не раньше чем через два-три дня», — сообщили специалисты.

Северное сияние фиксировали в ряде государств Европы и Северной Америки. В некоторых регионах явление наблюдали на широтах, где оно возникает крайне редко.

Теоретически редкие световые эффекты возможны и в отдельных районах Центральной Азии, прежде всего в северных широтах региона, при ясной погоде и в темное время суток.

Эксперты предупреждают о возможных сопутствующих эффектах: кратковременных сбоях радиосвязи, ухудшении работы GPS-систем и повышенной нагрузке на спутниковую инфраструктуру.