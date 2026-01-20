Вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю и полярное сияние по всему миру

Мощное облако заряженных частиц, выброшенное с поверхности Солнца, достигло Земли за рекордно короткое время и спровоцировало сильную геомагнитную бурю уровня G4. В результате жители разных стран наблюдали северное сияние в нетипичных для этого широтах.
Как сообщает платформа Spaceweather, выброс корональной массы преодолел расстояние между Солнцем и Землей всего за около 25 часов вместо обычных трех-четырех дней.
В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что индукция магнитного поля солнечного ветра приблизилась к историческим максимумам.
«Шторм будет бушевать еще не менее суток. Полная стабилизация геомагнитной обстановки ожидается не раньше чем через два-три дня», — сообщили специалисты.
Северное сияние фиксировали в ряде государств Европы и Северной Америки. В некоторых регионах явление наблюдали на широтах, где оно возникает крайне редко.
Теоретически редкие световые эффекты возможны и в отдельных районах Центральной Азии, прежде всего в северных широтах региона, при ясной погоде и в темное время суток.
Эксперты предупреждают о возможных сопутствующих эффектах: кратковременных сбоях радиосвязи, ухудшении работы GPS-систем и повышенной нагрузке на спутниковую инфраструктуру.
Почему это редкое событие
Такие бури возникают после мощных солнечных вспышек с выбросом корональной массы, когда облако частиц достигает Земли с высокой скоростью и «ударяет» по магнитосфере почти фронтально.
Уровень G4.7 относится к международной шкале геомагнитных бурь NOAA (США), которая применяется для оценки воздействия солнечной активности на магнитосферу Земли.
Шкала включает пять уровней:
- G1 — слабая;
- G2 — умеренная;
- G3 — сильная;
- G4 — тяжелая;
- G5 — экстремальная.
Показатель 4.7 означает, что текущая буря находится почти на границе с экстремальным уровнем G5. Это одна из самых сильных магнитных бурь за последние годы с глобальными геофизическими эффектами.