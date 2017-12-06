Супруге заключенного Бектура Асанова не дают свиданий с мужем

Супруге заключенного оппозиционера Бектура Асанова не разрешают свидания с мужем. Об этом ИА «24.kg» рассказала правозащитник Зульфия Марат.

По ее словам, Бектура Асанова прооперировали 15 ноября. Сейчас он находится в ИК №47, но свиданий с родственниками и супругой у него с тех пор не было. «Насколько мне известно, родным просто не разрешали навещать его с сентября», — рассказала Зульфия Марат, добавив, что внятных причин отказа от ГСИН родственники и жена осужденного не получили.

Первомайский районный суд Бишкека 17 апреля осудил Бектура Асанова на 12 лет. Вместе с ним сроки получили Кубанычбек Кадыров (12 лет) и Эрнст Карыбеков (20 лет). Их обвиняют в попытке насильственного захвата власти.

Срок исчисления наказания для осужденных начался 24 марта 2016 года. Отметим, процесс в Бишкекском городском суде в связи с болезнью Асанова приостановлен.