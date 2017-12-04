Экс-муфтия Чубака ажи Жалилова повторно вызвали на допрос

Экс-муфтия Чубака ажи Жалилова повторно вызывают на допрос в ГУВД Бишкека. Об этом в ИА «24.kg» сообщил его адвокат Акин Токтоналиев.

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По его словам, экс-муфтий должен явиться в милицию в 14.00. «Обвинение не предъявлено. Следователь лишь спрашивал, почему Чубак ажи открыто заявил о втором браке. Он объяснил, что призывами к легализации многоженства заботится о судьбе теневых жен и детей госчиновников на государственном уровне. У них должны быть такие же права, как у первых жен. Я считаю, что против Чубака ажи начались политические гонения», — сказал Акин Токтоналиев.

По словам адвоката, Чубак ажи Жалилов хотел выехать на лечение в Казахстан. «У него больное сердце. Хотел выехать на лечение. Но его на границе не пустили», — сообщил адвокат.

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В эти выходные Чубака ажи Жалилова доставили в ГУВД Бишкека из Иссык-Кульской области, где экс-муфтий находился на лечении. По словам адвоката, допрос длился шесть часов. Экс-муфтию запретили выезжать из страны.

Напомним, Чубак ажи Жалилов публично признался в совершении уголовного преступления. В социальной сети размещено видео, где бывший муфтий, отвечая на вопрос зрителя во время прямого эфира, признался, что женился второй раз. Признание в многоженстве вызвало широкий общественный резонанс.