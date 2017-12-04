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Общество

Последствия ситуации на границе: из Казахстана выдворили 242 кыргызстанца

С момента усиления контроля на кыргызско-казахской границе из Казахстана за нарушение миграционного законодательства выдворили 242 кыргызстанца. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Алмаз Имангазиев.

По его словам, в этом году вступило в силу соглашение с Казахстаном о порядке пребывания граждан. Согласно документу, кыргызстанцы могут находиться в Казахстане до 30 дней без регистрации.  

«Мы смотрим, есть ли факты массового притеснения, выдворения, арестов наших граждан. Могу точно сказать, что таких фактов не наблюдается. Да, в Казахстане проводились плановые рейды в рамках ОДКБ и СНГ. В ходе этих рейдов со стороны кыргызстанцев выявлено 775 нарушений миграционного законодательства. Из них выдворены 242 человека. Но они не были насильно депортированы. Им выдали на руки протоколы о выдворении, которые они могли оспорить по месту выдворения. Даже сейчас, если у их есть обоснованные доводы, они могут к нам прийти и оспорить незаконное выдворение», — подчеркнул Алмаз Имангазиев.
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