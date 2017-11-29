Летом 2018 года в ЕАЭС начнут выдавать электронные документы на авто

«Уже летом 2018 года выдача электронных документов на новые автомобили станет безальтернативной. У автовладельцев не будет выбора — бумага или запись в электронном реестре», — заявил накануне на совещании с представителями бизнеса член коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, стороны обсудили механизм выдачи электронных паспортов транспортных средств и принципы обмена информацией между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на начальном этапе.

«Для нас важно, чтобы система работала без сбоев, обеспечивая корректную передачу данных об автовладельце и транспортном средстве на всем пространстве ЕАЭС. Мы согласовали основные схемы взаимодействия национальных частей систем электронных автопаспортов друг с другом и с администратором систем. Это гарантирует подключение всех стран к единой информационной базе», — подчеркнул Валерий Корешков.

Даты перехода на электронные паспорта зависят от готовности автопроизводителей, импортеров и государственных органов, которые обеспечивают внесение в документ сведений.

Однако, как отметил заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации комиссии Вячеслав Бурмистров, с 1 июля 2018 года система должна заработать в полном объеме.

До этого необходимо завершить разработку нормативной базы в странах ЕАЭС, внедрить в эксплуатацию общую информационную систему, обеспечивающую обмен данными между национальными сегментами, взаимодействие с автопроизводителями, импортерами и владельцами транспортных средств.

На сегодня лучше всех к внедрению электронных документов готова Россия. Именно ее опыт советуют перенять другим странам ЕАЭС.