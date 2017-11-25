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Общество

Фото с нагрудным знаком президента сделано на репетиции инаугурации

В Кирнете распространяют фото, на котором руководитель протокола президента Кыргызстана Мар Топоев и его коллега якобы дурачатся у входа в Дом приемов «Энесай» Государственной резиденции «Ала-Арча» перед инаугурацией Сооронбая Жээнбекова, при этом на Топоеве надет знак главы государства. Пользователи социальных сетей начали высмеивать мужчин.

Однако, как сообщил сам руководитель протокола на своей странице в Facebook, фотография сделана во время репетиции инаугурации президента, когда команда отрабатывала каждую мелочь.

Уважаемые друзья! Вот вам видео репетиции инаугурации президента Кыргызской Республики. В нашей работе все важно, отрабатывается каждая мелочь, вплоть до хронометража. Работает не только протокол, но и все задействованные службы (ТВ, охрана, диктор и так далее).

Мар Топоев

Более того, в комментариях под постом пользователи призвали Кирнет разбираться в ситуации, прежде чем голословно кого-то обвинять.

Напомним,  инаугурация нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова прошла накануне в Госрезиденции «Ала-Арча». Он сообщил, что приоритетным направлением политики для него станет борьба с коррупцией. А первым указом пообещал наградить уже бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

На церемонию инаугурации были приглашены 450 человек, в том числе Герои Кыргызской Республики, представители общественности, творческой и научной интеллигенции, депутаты Жогорку Кенеша, члены правительства, представители дипломатического корпуса и международных организаций. Мероприятие обошлось в 8 миллионов 404 тысячи 248 сомов.

Выборы президента Кыргызстана прошли 15 октября, за Сооронбая Жээнбекова проголосовали 54,77 процента избирателей.
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