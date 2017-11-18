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Общество

В Кыргызстане инвалидов перестали считать нетрудоспособными

О ходе реформы медико-социальной экспертизы ИА «24.kg» рассказала директор Республиканского центра МСЭК Жаныл Акбаева.

Проект балльной системы установления инвалидности разработан еще в 2014 году. Каждое заболевание и его степень предлагают оценивать в баллах нетрудоспособности. В случае, если у больного от 10 до 30 баллов, то оснований для назначения группы инвалидности нет. От 31 до 60 баллов — нарушения соответствуют третьей группе инвалидности, от 61 до 80 баллов — второй группе и от 81 до 100 — первой. Внедрить новую методику планировали до 2018 года.

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По словам Жаныл Акбаевой, переход очень объемен. «Поэтому мы решили начать с несовершеннолетних с детским церебральным параличом (ДЦП). Таких ребят около 6 тысяч по всей республике. Пилотными выбраны несколько районов, около ста детей. Мы должны провести социализацию этих детей так, чтобы общество не жалело их как лиц с ограниченными возможностями здоровья, а чтобы на них смотрели как на самих себя. Что касается установления балльной системы по взрослым, нужно пересмотреть медицинскую модель, работать в этом плане параллельно с Минздравом», — сказала она.

Отметим, что Минобразования намерено было запретить инвалидам I группы преподавать в вузах. Однако после общественной критики ведомство отозвало законопроект.

«Это, конечно, неправильно. В Трудовом кодексе КР четко написано: инвалиды I, II и III группы имеют право работать в специально созданных условиях. Педагогическая детальность, журналистская, бухгалтерская и еще много других — те сферы, где человек может продолжать работать по своей специальности. Единственное, работодатель не должен посылать их в командировки, им не показаны ночные смены», — сказала Жаныл Акбаева.

Человек с пересаженным органом, колясочник, если он бухгалтер или преподаватель, имеет право на труд. Или какой-нибудь клерк может работать за компьютером, если у него нет одной руки. Главное — голова работает.

Жаныл Акбаева
«С начала 2017 года мы уже не пишем «нетрудоспособен» ни одной из трех групп. Однако учитываем лежачих больных, которые нуждаются в постороннем уходе. Такие лица и сами не будут работать. Остальным, кто может трудиться, мы расписываем трудовые рекомендации индивидуально по программе реабилитации. И работодатель не в праве им отказывать, а должен создать специальные условия. Но проблема в том, что работодатели нарушают законодательство. Никто на себя брать ответственность не хочет», — резюмировала глава МСЭК.
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