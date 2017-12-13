Президент страны должен отказаться от назначения судей и не контролировать их

Президент Кыргызстана должен отказаться от назначения судей. Об этом сегодня на круглом столе заявил эксперт Жумакадыр Акенеев.

По его словам, глава правительства Сапар Исаков сказал, что будут работать с новым президентом Сооронбаем Жээнбековым, как партнеры.

«Никакого партнерства между ними не может быть. Президент не должен вмешиваться в дела правительства и Жогорку Кенеша, а также контролировать судебные органы», — пояснил Жумакадыр Акенеев.

Он добавил, что президент страны должен минимизировать вмешательство в суды и отказаться от назначения судей.

«Судебная реформа, которую мы хотели получить, за семь лет не прошла. Суды нужно поставить на свое место, чтобы они работали независимо от того, кто им звонит», — отметил Жумакадыр Акенеев.