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Власть

Как культурно разговаривать с гражданами, учил сотрудников МВД Сапар Исаков

Премьер-министр Сапар Исаков на заседании коллегии Министерства внутренних дел заявил о необходимости для сотрудников милиции повышать культуру общения с гражданами. Об этом сообщил аппарат правительства КР.

По его данным, Сапар Исаков обратил особое внимание на необходимость усиления служебной дисциплины, повышения квалификации, а также профессиональной культуры сотрудников милиции при общении с гражданами.

«Отдельные негативные проявления подрывают авторитет всей системы органов внутренних дел. Недоверие населения к власти также вызвано тем, что нередко на местах сотрудники милиции пренебрежительно относятся к исполнению своих служебных обязанностей, зачастую злоупотребляя ими при контакте с рядовыми гражданами. Руководству МВД необходимо сделать соответствующие выводы по укреплению служебной дисциплины, а также правильному подбору и расстановке кадров с учетом опыта и профессионализма», — подчеркнул Сапар Исаков.

аппарата правительства КР
Фото аппарата правительства КР

Глава правительства также отметил, что держит на личном контроле вопросы реформирования системы дорожной безопасности страны. 

Он подчеркнул, что в рамках реализации программы цифровой трансформации «Таза коом» Генеральная прокуратура совместно с МВД разрабатывает систему электронного учета преступлений «Электронный КУП».

Система предполагает создание единого электронного центра учета и регистрации преступлений и будет работать в режиме реального времени. 

Глава правительства выразил надежду на то, что в 2018 году сотрудники милиции максимально ответственно подойдут к исполнению своих служебных обязанностей.  
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