Сопредседатель гражданского союза «За реформы и результат» Тимур Шайхутдинов прокомментировал ИА «24.kg» выступление президента Сооронбая Жээнбекова на заседании Совета безопасности, которое прошло накануне. Глава государства в жесткой форме раскритиковал работу правоохранительных и фискальных органов и Генеральной прокуратуры.

Тимура Шайхутдинова радует, что первое содержательное заявление связано с неэффективной работой правоохранительных органов и судов, чрезмерной коррупцией в этих структурах.

«Все это созвучно с общественным мнением. Если на улице опросить 100 человек, то 90 расскажут о случаях несправедливости со стороны системы, с которыми столкнулись либо граждане сами, либо их знакомые. В страну не приходит серьезный бизнес, а тот, что есть, вынужден давать откаты чиновникам. Без изменений на деле Кыргызстан не добьется экономического процветания», — сказал он.

По его словам, последние годы кыргызстанцам только обещали реформы. «Доверие к словам президента на этот раз возникнет только после конкретных действий. Во-первых, наконец-то должны начаться реформы. Нужна открытость информации о работе и структуре правоохранительных органов. Сейчас многие сведения засекречены, это привело к бесконтрольности и злоупотреблениям, связанным с расходованием бюджетных средств», — добавил Тимур Шайхутдинов.

Суды и прокуратура превратились в рассадник нарушений. Нужно разорвать сформированный еще с акаевских времен негласный договор между политическим руководством и судами: вы судите оппонентов власти так, как нужно, а вас не трогают. Тимур Шайхутдинов

Гражданский союз «За реформы и результат» призывает главу государства обратиться к гражданскому обществу, чтобы сформировать белый и черный список судей, в котором на основе доказательств и фактов собиралась бы информация о служителях Фемиды, которые были уличены в волоките, нарушении прав человека и коррупции.

Я бы обратил внимание на тех, кто организует гонения на оппозицию и независимую прессу, ведь эти «служители» закона возомнили себя неприкасаемыми. Они и будут мешать реализации задуманной президентом перезагрузки. Тимур Шайхутдинов

Вчера в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» прошло первое заседание Совета безопасности под председательством нового президента страны. На повестке был один вопрос — «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».